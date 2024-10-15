15 октября 2024

UAWI: за два месяца Россия взяла кратно больше территорий, чем за 2023 год

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Россия изменила стратегию в зоне СВО
Россия изменила стратегию в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия значительно продвинулась в зоне спецоперации, заняв за два месяца в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram.

«В последние месяцы Россия начала активно продвигаться. За август и сентябрь 2024 год взяли в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале проекта. Как сообщает UAWI, главными факторами продвижения стали изменения в стратегиях военных России.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может закончится уже в этом году. По его словам, ВС РФ продвигаются в Донбассе очень быстро, что вскоре приведет к обрушению фронта ВСУ.

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Российская армия значительно продвинулась в зоне спецоперации, заняв за два месяца в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram. «В последние месяцы Россия начала активно продвигаться. За август и сентябрь 2024 год взяли в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале проекта. Как сообщает UAWI, главными факторами продвижения стали изменения в стратегиях военных России. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может закончится уже в этом году. По его словам, ВС РФ продвигаются в Донбассе очень быстро, что вскоре приведет к обрушению фронта ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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