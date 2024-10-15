У бывшего главного кадровика Минобороны РФ арестовали недвижимость и счета

Судебные органы наложили арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости, принадлежащих бывшему руководителю Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову и его близким. Соответствующая информация содержится в судебных документах, сообщает ТАСС.
«Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости... Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. И его родственников», — передает ТАСС содержание судебных документов.
На основании ходатайства следственных органов, арест был наложен на счета в трех российских банках. Также под арест попали земельные участки и объекты недвижимости: участок в Красногорске, участок и дом в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, земля в Краснодаре, трехэтажное здание и квартира на Ярцевской улице в Москве.
Генерал-лейтенант Кузнецов обвиняется в получении крупной взятки, которая включает в себя земельный участок и дом от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей, а имущество Мартиросяна также арестовано.
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