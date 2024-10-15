15 октября 2024

Комитет Госдумы по просвещению отклонил проект об альтернативе ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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В комитете не согласились с идеей вернуться к традиционной форме экзаменов
В комитете не согласились с идеей вернуться к традиционной форме экзаменов Фото:

Законопроект, предлагающий школьникам выбор между сдачей ЕГЭ и государственными экзаменами по программам основного и среднего образования, был отклонен комитетом Госдумы по просвещению. Об этом сообщила первый заместитель председателя совещательного органа Яна Лантратова.

«Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ — прим. URA.RU) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы. Не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», — заявила Лантратова в беседе с РИА Новости.

Зампред также отметила, что подобной позиции придерживается большинство членов комитета. В то же время, представители партии «Справедливая Россия — За правду» не согласны с данным решением, подчеркнула Лантратова. «Мы будем продолжать выступать против ЕГЭ как единственной формы экзамена», — заключила депутат.

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП еще в середине лета предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных госэкзаменов. Согласно их предложению, результаты ЕГЭ, полученные до 2025 года, должны были сохранить актуальность в течение четырех лет.

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Законопроект, предлагающий школьникам выбор между сдачей ЕГЭ и государственными экзаменами по программам основного и среднего образования, был отклонен комитетом Госдумы по просвещению. Об этом сообщила первый заместитель председателя совещательного органа Яна Лантратова. «Комитет отклонил законопроект, потому что это (принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ — прим. URA.RU) может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы. Не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», — заявила Лантратова в беседе с РИА Новости. Зампред также отметила, что подобной позиции придерживается большинство членов комитета. В то же время, представители партии «Справедливая Россия — За правду» не согласны с данным решением, подчеркнула Лантратова. «Мы будем продолжать выступать против ЕГЭ как единственной формы экзамена», — заключила депутат. Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП еще в середине лета предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных госэкзаменов. Согласно их предложению, результаты ЕГЭ, полученные до 2025 года, должны были сохранить актуальность в течение четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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