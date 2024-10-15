15 октября 2024

Полпред Жога встретил в Екатеринбурге федерального министра. Видео

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, жога артем
Жога (на фото) и Старовойтов встретились на выставке в «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта РФ Романом Старовойтовым осмотрели экспонаты выставки «Дорога». Она стартовала в Екатеринбурге 15 октября. Кадры с обхода публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале.

«Полпред в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом осматривают Международную специализированную выставку „Дорога 2024“. В выставке принимают участие более 200 экспонентов», — говорится в посте.

Среди участников —крупнейшие дорожно-строительные компании, производители, поставщики техники, материалов и оборудования для строительства трасс. Выставка продлится до 17 октября.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта РФ Романом Старовойтовым осмотрели экспонаты выставки «Дорога». Она стартовала в Екатеринбурге 15 октября. Кадры с обхода публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Полпред в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом осматривают Международную специализированную выставку „Дорога 2024“. В выставке принимают участие более 200 экспонентов», — говорится в посте. Среди участников —крупнейшие дорожно-строительные компании, производители, поставщики техники, материалов и оборудования для строительства трасс. Выставка продлится до 17 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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