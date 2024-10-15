Полпред Жога встретил в Екатеринбурге федерального министра. Видео

16 октября 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Жога (на фото) и Старовойтов встретились на выставке в «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта РФ Романом Старовойтовым осмотрели экспонаты выставки «Дорога». Она стартовала в Екатеринбурге 15 октября. Кадры с обхода публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Полпред в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом осматривают Международную специализированную выставку „Дорога 2024“. В выставке принимают участие более 200 экспонентов», — говорится в посте. Среди участников —крупнейшие дорожно-строительные компании, производители, поставщики техники, материалов и оборудования для строительства трасс. Выставка продлится до 17 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта РФ Романом Старовойтовым осмотрели экспонаты выставки «Дорога». Она стартовала в Екатеринбурге 15 октября. Кадры с обхода публикует пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Полпред в УрФО Артем Жога вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом осматривают Международную специализированную выставку „Дорога 2024“. В выставке принимают участие более 200 экспонентов», — говорится в посте. Среди участников —крупнейшие дорожно-строительные компании, производители, поставщики техники, материалов и оборудования для строительства трасс. Выставка продлится до 17 октября.