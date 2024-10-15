Названа дата появления в Тюмени городского бесплатного пляжа

Бесплатный пляж в Тюмени будет готов к следующему купальному сезону
Городской пляж в Тюмени обустроят к 1 мая 2025 года. Он расположится на озере Круглое. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по устройству городского пляжа в районе озера Круглое. Срок выполнения работ: по 1 мая 2025 года включительно», — говорится в документации.
В настоящее время идет поиск подрядчика. Ему предстоит выкорчевать кустарники и мелколесье, выровнять площадку, засыпать ее песком и обустроить дороги.
Как ранее писало URA.RU, изначально пляж хотели организовать на озере Алебашево. Но после анализа местности выбор пал на Круглое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!