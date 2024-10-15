15 октября 2024

Названа дата появления в Тюмени городского бесплатного пляжа

В Тюмени городской пляж на озере Круглое появится к 1 мая 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный пляж в Тюмени будет готов к следующему купальному сезону
Бесплатный пляж в Тюмени будет готов к следующему купальному сезону Фото:

Городской пляж в Тюмени обустроят к 1 мая 2025 года. Он расположится на озере Круглое. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по устройству городского пляжа в районе озера Круглое. Срок выполнения работ: по 1 мая 2025 года включительно», — говорится в документации.

В настоящее время идет поиск подрядчика. Ему предстоит выкорчевать кустарники и мелколесье, выровнять площадку, засыпать ее песком и обустроить дороги.

Как ранее писало URA.RU, изначально пляж хотели организовать на озере Алебашево. Но после анализа местности выбор пал на Круглое.

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Городской пляж в Тюмени обустроят к 1 мая 2025 года. Он расположится на озере Круглое. Информация представлена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству городского пляжа в районе озера Круглое. Срок выполнения работ: по 1 мая 2025 года включительно», — говорится в документации. В настоящее время идет поиск подрядчика. Ему предстоит выкорчевать кустарники и мелколесье, выровнять площадку, засыпать ее песком и обустроить дороги. Как ранее писало URA.RU, изначально пляж хотели организовать на озере Алебашево. Но после анализа местности выбор пал на Круглое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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