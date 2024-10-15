15 октября 2024

После публикации URA.RU прокуратура проверит работу общественного транспорта в Копейске

Прокуратура проверит работу общественного транспорта в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад парализовал работу общественного транспорта в Копейске (архивное фото) Фото:

После публикации URA.RU прокуратура проверит работу общественного транспорта в Копейске (Челябинская область), где люди часами вынуждены ждать автобусы. Информацию об этом журналисту издания подтвердила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Прокуратура Копейска по публикации организовала проверку работы общественного транспорта. В частности, сделан запрос в автотранспортную компанию, чтобы выяснить причины, по которым была парализована работа автобусов», — сообщила URA.RU Мамаева.

Жители Копейска 14 октября утром пожаловались, что часами ждут автобусы и маршрутки до Челябинска. Утром в понедельник на автовокзале транспорт ожидали около 150 человек, сообщили очевидцы. Происходящее они засняли на видео.

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После публикации URA.RU прокуратура проверит работу общественного транспорта в Копейске (Челябинская область), где люди часами вынуждены ждать автобусы. Информацию об этом журналисту издания подтвердила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. «Прокуратура Копейска по публикации организовала проверку работы общественного транспорта. В частности, сделан запрос в автотранспортную компанию, чтобы выяснить причины, по которым была парализована работа автобусов», — сообщила URA.RU Мамаева. Жители Копейска 14 октября утром пожаловались, что часами ждут автобусы и маршрутки до Челябинска. Утром в понедельник на автовокзале транспорт ожидали около 150 человек, сообщили очевидцы. Происходящее они засняли на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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