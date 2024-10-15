После публикации URA.RU прокуратура проверит работу общественного транспорта в Копейске (Челябинская область), где люди часами вынуждены ждать автобусы. Информацию об этом журналисту издания подтвердила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
«Прокуратура Копейска по публикации организовала проверку работы общественного транспорта. В частности, сделан запрос в автотранспортную компанию, чтобы выяснить причины, по которым была парализована работа автобусов», — сообщила URA.RU Мамаева.
Жители Копейска 14 октября утром пожаловались, что часами ждут автобусы и маршрутки до Челябинска. Утром в понедельник на автовокзале транспорт ожидали около 150 человек, сообщили очевидцы. Происходящее они засняли на видео.
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