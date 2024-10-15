Ямальский пловец поборется за золото в Китае

Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев отправился на Чемпионат Азии по зимнему плаванью. Соревнования пройдут в Китае в городе Долянь, об этом спортсмен сообщил URA.RU.
«Я отобрался на Чемпионат Азии по зимнему плаванью, который пройдет в Китае (город Долянь). Сегодня прибыл во Владивосток, здесь будет сбор команды „Косатка Дальний Восток“, а ночью мы отправимся через границу в Китай», — рассказал пловец Святогор Борнобаев корреспонденту URA.RU в личной беседе.
Он сообщил, что входит в состав команды из 10 человек — спортсмены поучаствуют как в эстафетном, так и в личном заплыве. «Я проплыву 400 и 1000 метров вольным стилем, а также эстафету — шесть заплывов по 200 метров каждый», — уточнил спортсмен. Соревнования пройдут с 19 по 23 октября.
Корреспондент URA.RU также обратился в департамент спорта ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщило, что пловец Борнобаев успешно завершил марафон на 600 километров в составе команды из 10 человек — вместе ребята установили рекорд Гиннеса и мира. Двадцатилетний спортсмен занимается плаваньем уже 13 лет.
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