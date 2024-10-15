15 октября 2024

Ямальский пловец поборется за золото в Китае

Пловец из ЯНАО Святогор Борнобаев отправился на Чемпионат Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Новоуренгойский пловец будет соревноваться в Китае
Новоуренгойский пловец будет соревноваться в Китае Фото:

Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев отправился на Чемпионат Азии по зимнему плаванью. Соревнования пройдут в Китае в городе Долянь, об этом спортсмен сообщил URA.RU.

«Я отобрался на Чемпионат Азии по зимнему плаванью, который пройдет в Китае (город Долянь). Сегодня прибыл во Владивосток, здесь будет сбор команды „Косатка Дальний Восток“, а ночью мы отправимся через границу в Китай», — рассказал пловец Святогор Борнобаев корреспонденту URA.RU в личной беседе.

Он сообщил, что входит в состав команды из 10 человек — спортсмены поучаствуют как в эстафетном, так и в личном заплыве. «Я проплыву 400 и 1000 метров вольным стилем, а также эстафету — шесть заплывов по 200 метров каждый», — уточнил спортсмен. Соревнования пройдут с 19 по 23 октября.

Корреспондент URA.RU также обратился в департамент спорта ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщило, что пловец Борнобаев успешно завершил марафон на 600 километров в составе команды из 10 человек — вместе ребята установили рекорд Гиннеса и мира. Двадцатилетний спортсмен занимается плаваньем уже 13 лет.

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Пловец из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев отправился на Чемпионат Азии по зимнему плаванью. Соревнования пройдут в Китае в городе Долянь, об этом спортсмен сообщил URA.RU. «Я отобрался на Чемпионат Азии по зимнему плаванью, который пройдет в Китае (город Долянь). Сегодня прибыл во Владивосток, здесь будет сбор команды „Косатка Дальний Восток“, а ночью мы отправимся через границу в Китай», — рассказал пловец Святогор Борнобаев корреспонденту URA.RU в личной беседе. Он сообщил, что входит в состав команды из 10 человек — спортсмены поучаствуют как в эстафетном, так и в личном заплыве. «Я проплыву 400 и 1000 метров вольным стилем, а также эстафету — шесть заплывов по 200 метров каждый», — уточнил спортсмен. Соревнования пройдут с 19 по 23 октября. Корреспондент URA.RU также обратился в департамент спорта ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщило, что пловец Борнобаев успешно завершил марафон на 600 километров в составе команды из 10 человек — вместе ребята установили рекорд Гиннеса и мира. Двадцатилетний спортсмен занимается плаваньем уже 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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