15 октября 2024

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве малыша в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагаемый убийца ребенка пойман, сообщает полиция Фото:

Подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка на Инженерной в Екатеринбурге задержали. Об этом URA.RU сообщила знакомая пострадавшей семьи.

«Его поймали», — сказала собеседница агентства. Где был задержан мужчина, она ответить затруднилась.

Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Предварительно, он пришел с работы и расправился с внуком.

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Подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка на Инженерной в Екатеринбурге задержали. Об этом URA.RU сообщила знакомая пострадавшей семьи. «Его поймали», — сказала собеседница агентства. Где был задержан мужчина, она ответить затруднилась. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Предварительно, он пришел с работы и расправился с внуком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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