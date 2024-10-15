Задержан подозреваемый в жестоком убийстве малыша в Екатеринбурге

Предполагаемый убийца ребенка пойман, сообщает полиция
Подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка на Инженерной в Екатеринбурге задержали. Об этом URA.RU сообщила знакомая пострадавшей семьи.
«Его поймали», — сказала собеседница агентства. Где был задержан мужчина, она ответить затруднилась.
Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Предварительно, он пришел с работы и расправился с внуком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!