Задержан подозреваемый в жестоком убийстве малыша в Екатеринбурге

16 октября 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Предполагаемый убийца ребенка пойман, сообщает полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка на Инженерной в Екатеринбурге задержали. Об этом URA.RU сообщила знакомая пострадавшей семьи. «Его поймали», — сказала собеседница агентства. Где был задержан мужчина, она ответить затруднилась. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Предварительно, он пришел с работы и расправился с внуком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка на Инженерной в Екатеринбурге задержали. Об этом URA.RU сообщила знакомая пострадавшей семьи. «Его поймали», — сказала собеседница агентства. Где был задержан мужчина, она ответить затруднилась. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. Предварительно, он пришел с работы и расправился с внуком.