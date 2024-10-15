Власти ХМАО раскрыли, какие трассы отремонтируют до конца года

Власти ХМАО планируют отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 48 километров автотрасс в округе. Ремонтные работы планируется завершить до конца 2024 года, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«В этом году на региональной дорожной сети планируется завершить работы по капитальному ремонту и ремонту 48,171 км автомобильных дорог в рамках нацпроекта БКД. Многие находятся в финальной стадии готовности, а на некоторых уже открыто движение транспорта», — следует из сообщения.
В планах капитально обновить участки трасс Уренгой — Надым — Советский, Сургут — Нижневартовск, Урай — Шаим. Также завершится ремонт еще около 20 километров трасс. Кроме того, продолжится ремонт трассы Югорск — Таежный. «Реконструкция участка автодороги Югорск — Таежный — 19 километров, который входит в состав Северного широтного коридора. Производится переустройство магистральных газопроводов. Завершить работы планируется в 2025 году», — добавили в окружном Стройкомплексе.
Ранее URA.RU сообщало, что на автотрассе Югорск — Таежный в ХМАО будет остановлено движение 17 октября. Дорогу перекроют с полуночи до 18:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!