Сырский: Британия готовит предложение о дальнобойных ударах по РФ

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Британия активно работает над проработкой реализации "плана победы" Зеленского, заявил Сырский
Британия активно работает над проработкой реализации "плана победы" Зеленского, заявил Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британия разрабатывает предложения по дальнобойным ударам Украины по России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. 

«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал Сырский в своем telegram-канале. Британская сторона работает над реализацией «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского, отметил Сырский.

Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по России. Западные дипломаты сообщили, что решение будет скрыто до момента их применения ВСУ, и информация не будет публично раскрыта, включая встречи на Генассамблее ООН.

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Британия разрабатывает предложения по дальнобойным ударам Украины по России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином.  «Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал Сырский в своем telegram-канале. Британская сторона работает над реализацией «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского, отметил Сырский. Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по России. Западные дипломаты сообщили, что решение будет скрыто до момента их применения ВСУ, и информация не будет публично раскрыта, включая встречи на Генассамблее ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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