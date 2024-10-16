Сырский: Британия готовит предложение о дальнобойных ударах по РФ

Британия разрабатывает предложения по дальнобойным ударам Украины по России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином.
«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал Сырский в своем telegram-канале. Британская сторона работает над реализацией «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского, отметил Сырский.
Великобритания и США могут тайно разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по России. Западные дипломаты сообщили, что решение будет скрыто до момента их применения ВСУ, и информация не будет публично раскрыта, включая встречи на Генассамблее ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.