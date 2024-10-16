Глава комитета Госдумы по защите семьи предложила детям буллить квадроберов. Видео

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Квадроберов следует снимать на видео и показывать другим для смеха, заявила Останина
Квадроберов следует снимать на видео и показывать другим для смеха, заявила Останина Фото:

Детям можно начать высмеивать квадроберов. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на встрече с детьми из Луганска и Краснодона.

«Я бы квадроберов просто высмеяла», — посоветовала детям Останина. Она предложила снимать их на видео и показывать другим для смеха.

Ранее в российских городах появились квадроберы — молодые люди в масках животных, которые передвигаются на четвереньках. Это увлечение подростков стало широко обсуждаться, в том числе в Госдуме. Три четверти россиян считают, что квадробика может быть опасна для психики ребенка.

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Детям можно начать высмеивать квадроберов. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на встрече с детьми из Луганска и Краснодона. «Я бы квадроберов просто высмеяла», — посоветовала детям Останина. Она предложила снимать их на видео и показывать другим для смеха. Ранее в российских городах появились квадроберы — молодые люди в масках животных, которые передвигаются на четвереньках. Это увлечение подростков стало широко обсуждаться, в том числе в Госдуме. Три четверти россиян считают, что квадробика может быть опасна для психики ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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