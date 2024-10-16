Детям можно начать высмеивать квадроберов. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на встрече с детьми из Луганска и Краснодона.
«Я бы квадроберов просто высмеяла», — посоветовала детям Останина. Она предложила снимать их на видео и показывать другим для смеха.
Ранее в российских городах появились квадроберы — молодые люди в масках животных, которые передвигаются на четвереньках. Это увлечение подростков стало широко обсуждаться, в том числе в Госдуме. Три четверти россиян считают, что квадробика может быть опасна для психики ребенка.
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