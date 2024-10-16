В Челябинске у аквапарка депутата Госдумы Колесникова построят ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЖК возведут рядом с аквапарком, который возводит Олег Колесников
Новый ЖК возведут рядом с аквапарком, который возводит Олег Колесников Фото:

В Челябинске к четвертому кварталу 2027 года недалеко от ТРК «Космос» и рядом с аквапарком депутата Госдумы Олега Колесникова возведут новый квартал комфорт-класса с подземным паркингом и магазинами. Жилая площадь 19-этажного дома составит более 23 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске застройщик ООО СЗ Икар Групп возведет новый ЖК класса комфорт. Это будет высотный 19-этажный дом, жилая площадь которого составит 23 тысячи квадратных метров. Сдать ЖК планируется к четвертому кварталу 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Новый ЖК появится в границах Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. ЖК построят в месте, где уже есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности — магазины, школы, детские сады и спортивные учреждения. Недалеко от места ведется строительство аквапарка «Большая вода», а до ТРК «Космос» доехать на машине можно за шесть минут, до центра города — за 20 минут.

Многоквартирный дом с панорамными окнами будет построен из монолитного кирпича. В жилом здании будет 6 подъездов, 11 пассажирских, 6 грузопассажирских лифтов и 414 квартир. Подземный паркинг рассчитан на 95 мест, также планируется сделать 186 гостевых мест для машин вне придомовой территории.

Ранее мэрия заключила договоры с будущими застройщиками в рамках комплексного развития территории (КРТ) площадей вблизи ледовой арены «Трактор» на северо-западе. Согласно документации, в Челябинске вокруг аквапарка, который строит депутат, появятся новые жилые кварталы.

Договора были заключены с застройщиками «Икар Групп», «Магнитострой», «Западный», «Южный», «Трест-29», «Комфортный дом», «Северный», «Энергосберегающая сетевая кампания», «БМ-групп». Дома будут строить на территории 29-микрорайона. На территории, по адресу Братьев Кашириных, 142 на данный момент строят аквапарк «Большая Вода». Его планируется ввести в эксплуатацию к концу 2025 года.

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В Челябинске к четвертому кварталу 2027 года недалеко от ТРК «Космос» и рядом с аквапарком депутата Госдумы Олега Колесникова возведут новый квартал комфорт-класса с подземным паркингом и магазинами. Жилая площадь 19-этажного дома составит более 23 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске застройщик ООО СЗ Икар Групп возведет новый ЖК класса комфорт. Это будет высотный 19-этажный дом, жилая площадь которого составит 23 тысячи квадратных метров. Сдать ЖК планируется к четвертому кварталу 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Новый ЖК появится в границах Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. ЖК построят в месте, где уже есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности — магазины, школы, детские сады и спортивные учреждения. Недалеко от места ведется строительство аквапарка «Большая вода», а до ТРК «Космос» доехать на машине можно за шесть минут, до центра города — за 20 минут. Многоквартирный дом с панорамными окнами будет построен из монолитного кирпича. В жилом здании будет 6 подъездов, 11 пассажирских, 6 грузопассажирских лифтов и 414 квартир. Подземный паркинг рассчитан на 95 мест, также планируется сделать 186 гостевых мест для машин вне придомовой территории. Ранее мэрия заключила договоры с будущими застройщиками в рамках комплексного развития территории (КРТ) площадей вблизи ледовой арены «Трактор» на северо-западе. Согласно документации, в Челябинске вокруг аквапарка, который строит депутат, появятся новые жилые кварталы. Договора были заключены с застройщиками «Икар Групп», «Магнитострой», «Западный», «Южный», «Трест-29», «Комфортный дом», «Северный», «Энергосберегающая сетевая кампания», «БМ-групп». Дома будут строить на территории 29-микрорайона. На территории, по адресу Братьев Кашириных, 142 на данный момент строят аквапарк «Большая Вода». Его планируется ввести в эксплуатацию к концу 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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