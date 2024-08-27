На строительство аквапарка депутата Колесникова в Челябинске потратят 3,6 млрд рублей

Строительством аквапарка «Большая вода» в Челябинске займется компания ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова. Банк ВТБ застройщику аквапарка предоставил льготный кредит на сумму 3,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.
«ВТБ предоставил 3,6 млрд рублей сроком на 10 лет застройщику аквапарка „Большая вода“ в Челябинске. Проект реализуется по программе льготного кредитования на строительство отелей в России (Постановление Правительства РФ № 141 П)», — сообщили в пресс-службе ВТБ.
Общая площадь застройки составит более 37 тысяч квадратных метров. В аквапарке появится 13 бассейнов, столько же водных аттракционов, отель на четыре звезды со 153 номерами общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров. Открыть новый комплекс планируется до конца 2025 года.
Как отметила представитель инвестора Ольга Футерман челябинцы давно ждали появления в городе современного аквапарка. Проект станет популярным местом для семейного отдыха.
«Мы надеемся, что современная инфраструктура станет центром притяжения для гостей со всего Урала. Строительство аквапарка — это важный шаг в улучшении туристической привлекательности Челябинской области», — добавила Ольга Футерман.
О том, что компания ООО «Акватория», получит льготный кредит на строительство аквапарка в Челябинске, стало известно в марте 2024 года. Об этом сообщали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Общий объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов РФ составит более 101 миллиард рублей.
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