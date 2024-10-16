Жительница Тюмени лишилась Toyota Camry после поездки по курганским улицам

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Курганский суд лишил японского седана жительницу Тюмени
Курганский суд лишил японского седана жительницу Тюмени Фото:

Курганский горсуд признал жительницу Тюмени виновной в повторном нетрезвом управлении автомобилем. Женщину летом остановили на улице Сибирской в Кургане, после чего было возбуждено уголовное дело. Ее приговорили к обязательным работам и конфисковали седан Toyota Camry, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

«Жительница Тюменской области лишилась автомобиля Toyota Camry, которым она управляла в состоянии алкогольного опьянения», — информировал telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Тюменка за пьяную езду также отработает 240 часов обязательных работ и выплатит штраф. 

Впервые водителя японского седана задержали нетрезвой в апреле. Спустя два месяца она вновь была поймана сотрудниками ДПС в пьяном виде. Помимо основного наказания и конфискации машины, тюменку лиши прав на два года. Размер штрафа составил 70 тысяч рублей, отметили в судебной пресс-службе. 

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Курганский горсуд признал жительницу Тюмени виновной в повторном нетрезвом управлении автомобилем. Женщину летом остановили на улице Сибирской в Кургане, после чего было возбуждено уголовное дело. Ее приговорили к обязательным работам и конфисковали седан Toyota Camry, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. «Жительница Тюменской области лишилась автомобиля Toyota Camry, которым она управляла в состоянии алкогольного опьянения», — информировал telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Тюменка за пьяную езду также отработает 240 часов обязательных работ и выплатит штраф.  Впервые водителя японского седана задержали нетрезвой в апреле. Спустя два месяца она вновь была поймана сотрудниками ДПС в пьяном виде. Помимо основного наказания и конфискации машины, тюменку лиши прав на два года. Размер штрафа составил 70 тысяч рублей, отметили в судебной пресс-службе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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