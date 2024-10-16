Жительница Тюмени лишилась Toyota Camry после поездки по курганским улицам

Курганский горсуд признал жительницу Тюмени виновной в повторном нетрезвом управлении автомобилем. Женщину летом остановили на улице Сибирской в Кургане, после чего было возбуждено уголовное дело. Ее приговорили к обязательным работам и конфисковали седан Toyota Camry, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.
«Жительница Тюменской области лишилась автомобиля Toyota Camry, которым она управляла в состоянии алкогольного опьянения», — информировал telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Тюменка за пьяную езду также отработает 240 часов обязательных работ и выплатит штраф.
Впервые водителя японского седана задержали нетрезвой в апреле. Спустя два месяца она вновь была поймана сотрудниками ДПС в пьяном виде. Помимо основного наказания и конфискации машины, тюменку лиши прав на два года. Размер штрафа составил 70 тысяч рублей, отметили в судебной пресс-службе.
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