Суд запретил ритуальщице из ХМАО продавать гробы у гаражного кооператива

Арбитражный суд ХМАО заставил предпринимательницу из Нефтеюганска освободить земельный участок около гаражного кооператива, на котором она разместила вагончик, где оказывала ритуальные услуги и продавала товары для похорон: гробы, памятники, венки. Владелица ритуального агентства «Ангел» не заключала договор с властями на аренду занятой ею муниципальной земли, и в схеме торговых объектов ее сооружение не числилось.
«Арбитражный суд ХМАО решил: обязать индивидуального предпринимателя освободить земельный участок площадью 21 кв. м. Истец не принимал решений и не заключал с ответчиком сделок о передаче прав владения и пользования вышеуказанными земельными участками, в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нефтеюганск указанный нестационарный торговый объект отсутствует», — указано в решении суда, которое есть в распоряжении URA.RU.
Нелегальный объект обнаружила мэрия Нефтеюганска в ходе проверки. Строение с вывеской «Ритуальное агентство „Ангел“ и примерами товаров располагалось рядом с гаражным кооперативом „Юган“. По документам суда, ранее ритуальщицу уже привлекали к ответственности за незаконное размещение торгового объекта напротив морга в Нефтеюганске.
По словам предпринимательницы, она установила вагончик законно: заключила договор с кооперативом на безвозмездное пользование, провела электричество от гаражей. Однако в суде выяснилось, что территория по документам не принадлежала ГСК, а относилась к муниципальным землям.
Ранее URA.RU писало, что в Югре организация похорон обойдется родственникам усопших минимум в 30-40 тысяч рублей. Такую статистику привели в ритуальных агентствах Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска
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