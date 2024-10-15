В ЯНАО закончилась операция по спасению пяти КАМАЗов, застрявших на реке

Пять КАМАЗов вывезли в Антипаюту
В Тазовском районе (ЯНАО) вывезли в Антипаюту пять КАМАЗов, которые застряли на реке Широкой более двух недель назад, сообщили URA.RU в администрации. ЧП произошло из-за того, что перевозившая груз баржа села на мель и обломилась.
«Пять КАМАЗов уже в Антипаюте», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Тазовского района. Ранее пять Камазов встали посреди реки Широкой — они застряли там две недели назад, когда перевозившая их баржа села на мель и надломилась. На помощь к барже плыли два катера, но тоже сели мель, сообщало ранее URA.RU cо ссылкой на источник.
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