15 октября 2024

В ЯНАО закончилась операция по спасению пяти КАМАЗов, застрявших на реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять КАМАЗов вывезли в Антипаюту
Пять КАМАЗов вывезли в Антипаюту Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) вывезли в Антипаюту пять КАМАЗов, которые застряли на реке Широкой более двух недель назад, сообщили URA.RU в администрации. ЧП произошло из-за того, что перевозившая груз баржа села на мель и обломилась.

«Пять КАМАЗов уже в Антипаюте», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Тазовского района. Ранее пять Камазов встали посреди реки Широкой — они застряли там две недели назад, когда перевозившая их баржа села на мель и надломилась. На помощь к барже плыли два катера, но тоже сели мель, сообщало ранее URA.RU cо ссылкой на источник.

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В Тазовском районе (ЯНАО) вывезли в Антипаюту пять КАМАЗов, которые застряли на реке Широкой более двух недель назад, сообщили URA.RU в администрации. ЧП произошло из-за того, что перевозившая груз баржа села на мель и обломилась. «Пять КАМАЗов уже в Антипаюте», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации Тазовского района. Ранее пять Камазов встали посреди реки Широкой — они застряли там две недели назад, когда перевозившая их баржа села на мель и надломилась. На помощь к барже плыли два катера, но тоже сели мель, сообщало ранее URA.RU cо ссылкой на источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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