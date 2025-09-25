Посол заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют российский самолет

Если самолеты альянса собьют российский самолет, это станет прямым поводом для начала войны между Россией и НАТО. Об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.
«Это будет война», — сказал Мешков в интервью радиостанции RTL, отвечая на вопрос ведущего о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет. Посол также указал, что российские самолеты регулярно сталкиваются с провокационными действиями со стороны натовской авиации, однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.
На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о намерении обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 устава альянса. Причиной стал якобы имевший место инцидент с российским военным самолетом. 19 сентября Минобороны России сообщило о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. По данным ведомства, маршрут пролегал строго по международным правилам, без нарушения границ других государств. Самолеты двигались над нейтральными водами Балтийского моря и не отклонялись от согласованной воздушной трассы. Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство блока.
