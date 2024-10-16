МВД РФ: дедушку, раздробившего голову новорожденному внуку, проверят медики. Фото

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СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего)
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Екатеринбуржца Дмитрия Кучина, которого подозревают в убийстве новорожденного внука, доставили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование. Собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы», — заявила Волк в Telegram-канале.

По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржца Дмитрия Кучина, которого подозревают в убийстве новорожденного внука, доставили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование. Собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы», — заявила Волк в Telegram-канале. По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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