Екатеринбуржца Дмитрия Кучина, которого подозревают в убийстве новорожденного внука, доставили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование. Собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы», — заявила Волк в Telegram-канале.
По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
Фото: URA.RU
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Екатеринбуржца Дмитрия Кучина, которого подозревают в убийстве новорожденного внука, доставили на медицинское освидетельствование. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование. Собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы», — заявила Волк в Telegram-канале. По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.