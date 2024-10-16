Песков жестко высказался о «плане победы» Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что ему сложно комментировать «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что в СМИ уже продолжительное время обсуждается некий мирный план, который, по его мнению, скорее направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца.
«Уже столько недель идет речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, это план вести боевые действия до последнего украинца», — заявил Песков. Он добавил, что, возможно, другой мирный план заключается в осознании киевских властей бесполезности их текущих действий и понимании причин, приведших к текущему конфликту. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Зеленский представил в Раде «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Важнейшим из них является приглашение Украины в НАТО. Три пункта содержат «конфиденциальные приложения» для партнеров. Основное внимание плана уделено укреплению обороны, в том числе проведению операций в стратегически важных регионах и расширению использования дронов и ракет. Стратегия также включает сдерживание России, развитие экономики и усиление международных санкций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.