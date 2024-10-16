Песков жестко высказался о «плане победы» Зеленского

Песков: «план победы» Зеленского — вести бой до последнего украинца
© Служба новостей «URA.RU»
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"Мирный план" Зеленского заключается в ведении боевых действий до последнего украинца, заявил Песков
"Мирный план" Зеленского заключается в ведении боевых действий до последнего украинца, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что ему сложно комментировать «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что в СМИ уже продолжительное время обсуждается некий мирный план, который, по его мнению, скорее направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца.

«Уже столько недель идет речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, это план вести боевые действия до последнего украинца», — заявил Песков. Он добавил, что, возможно, другой мирный план заключается в осознании киевских властей бесполезности их текущих действий и понимании причин, приведших к текущему конфликту. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский представил в Раде «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Важнейшим из них является приглашение Украины в НАТО. Три пункта содержат «конфиденциальные приложения» для партнеров. Основное внимание плана уделено укреплению обороны, в том числе проведению операций в стратегически важных регионах и расширению использования дронов и ракет. Стратегия также включает сдерживание России, развитие экономики и усиление международных санкций.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что ему сложно комментировать «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что в СМИ уже продолжительное время обсуждается некий мирный план, который, по его мнению, скорее направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца. «Уже столько недель идет речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, это план вести боевые действия до последнего украинца», — заявил Песков. Он добавил, что, возможно, другой мирный план заключается в осознании киевских властей бесполезности их текущих действий и понимании причин, приведших к текущему конфликту. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Зеленский представил в Раде «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Важнейшим из них является приглашение Украины в НАТО. Три пункта содержат «конфиденциальные приложения» для партнеров. Основное внимание плана уделено укреплению обороны, в том числе проведению операций в стратегически важных регионах и расширению использования дронов и ракет. Стратегия также включает сдерживание России, развитие экономики и усиление международных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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