В Челябинске стало больше доступных для аренды квартир

В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число арендных квартир увеличилось на 6%. В среднем снять квартиру в городе на данный момент можно за 28 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость»
«По сравнению со вторым кварталом 2024 года количество доступных для аренды квартир на платформе увеличилось на 6%. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 28 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
При этом спрос на долгосрочную аренду квартир за три месяца увеличился на 21%. Интерес к квартирам-студиям в городе вырос на 18%, к однокомнатному и двухкомнатному жилью — на 18% и 27% соответственно. Четырехкомнатными квартирами челябинцы стали интересоваться на 22% чаще.
Как отметил руководитель долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Константин Каменев, на третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона. А на активность рентье в этом году повлияла отмена льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых и высокие рыночные ставки. В итоге часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Таким образом предложение уравновешивает высокий спрос на аренду жилья.
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