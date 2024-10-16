Затрагивающую социальные тему журналистку Баранову* объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналистку Баранову*
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Статья, по которой Баранова объявлена в розыск, не указана
Статья, по которой Баранова объявлена в розыск, не указана Фото:

Журналистка, бывший контент-директор просветительского проекта «Теплица социальных технологий» (организация внесена в перечень иноагентов в РФ) Наталья Баранова (признана иноагентом в РФ) объявлена в розыск. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК РФ» — написано в базе МВД. Статья, по которой разыскивается Баранова не уточняется. 

*Наталья Баранова признана иноагентом на территории РФ

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Журналистка, бывший контент-директор просветительского проекта «Теплица социальных технологий» (организация внесена в перечень иноагентов в РФ) Наталья Баранова (признана иноагентом в РФ) объявлена в розыск. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ. «Разыскивается по статье УК РФ» — написано в базе МВД. Статья, по которой разыскивается Баранова не уточняется.  *Наталья Баранова признана иноагентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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