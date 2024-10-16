Затрагивающую социальные тему журналистку Баранову* объявили в розыск

Статья, по которой Баранова объявлена в розыск, не указана
Журналистка, бывший контент-директор просветительского проекта «Теплица социальных технологий» (организация внесена в перечень иноагентов в РФ) Наталья Баранова (признана иноагентом в РФ) объявлена в розыск. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК РФ» — написано в базе МВД. Статья, по которой разыскивается Баранова не уточняется.
*Наталья Баранова признана иноагентом на территории РФ
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