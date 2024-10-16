Собчак задала Зеленскому неприятные вопросы про «план победы»

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Собчак заявила, что не видит перспектив в «плане победы» Зеленского
Собчак заявила, что не видит перспектив в «плане победы» Зеленского Фото:

Блогер и журналистка Ксения Собчак раскритиковала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, а так же спросила его, после чего, по его мнению, россияне должны «одуматься». Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«А новое в плане — что? А ресурс „воевать до последнего украинца“ неисчислим? <...> И главное — а россияне именно „одумаются“, да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут?», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Журналистка отметила, что не видит перспектив в плане Зеленского. Она также выразила непонимание, зачем Евросоюзу и США поставлять больше ракет Украине и разрешать бить ими вглубь России, назвав это «проблемным активом». 

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что «план победы» Зеленского имеет мало общего с реальностью, передает 360.ru. Он отметил, что пункты плана являются пустыми словами и не учитывают желания Украины. 

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Блогер и журналистка Ксения Собчак раскритиковала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, а так же спросила его, после чего, по его мнению, россияне должны «одуматься». Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «А новое в плане — что? А ресурс „воевать до последнего украинца“ неисчислим? <...> И главное — а россияне именно „одумаются“, да? И пойдут шатать режим? Или на кого-то другого пойдут?», — написала Собчак в своем telegram-канале. Журналистка отметила, что не видит перспектив в плане Зеленского. Она также выразила непонимание, зачем Евросоюзу и США поставлять больше ракет Украине и разрешать бить ими вглубь России, назвав это «проблемным активом».  Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что «план победы» Зеленского имеет мало общего с реальностью, передает 360.ru. Он отметил, что пункты плана являются пустыми словами и не учитывают желания Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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