Курганским круглосуточным магазинам запретят продавать энергетики, но есть нюанс

В Кургане магазинам, маскирующимся под общепит, хотят ограничить возможность круглосуточно и продавать энергетики. От этих заведений требуют изменить статус на обычные торговые точки с ограниченным временем работы и запретом на продажу пива в определенные часы. Об этом сообщалось на заседании комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU.
«Должны прекратить работать как объект общественного питания. Им следует войти в правовое поле только как обычный магазин, которые должны выполнять условия ограничения запрета», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.
Меры, предпринятые в регионе, направлены на борьбу с нелегальной торговлей алкоголем и энергетическими напитками, а также на улучшение контроля за соблюдением законодательства. Это позволит повысить безопасность и порядок, а также обеспечить равные условия для всех торговых точек в Кургане. Изменения были приняты после проведения опроса по муниципальным образованиям, выявившего наличие 199 таких магазинов в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!