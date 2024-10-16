Курганским круглосуточным магазинам запретят продавать энергетики, но есть нюанс

Курганские власти планируют ввести запрет на регистрацию магазинов под общепит
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти изменят закон для магазинов
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Курганские свободные кассы

В Кургане магазинам, маскирующимся под общепит, хотят ограничить возможность  круглосуточно и продавать энергетики. От этих заведений требуют изменить статус на обычные торговые точки с ограниченным временем работы и запретом на продажу пива в определенные часы. Об этом сообщалось на заседании комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. 

«Должны прекратить работать как объект общественного питания. Им следует войти в правовое поле только как обычный магазин, которые должны выполнять условия ограничения запрета», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. 

Меры, предпринятые в регионе, направлены на борьбу с нелегальной торговлей алкоголем и энергетическими напитками, а также на улучшение контроля за соблюдением законодательства. Это позволит повысить безопасность и порядок, а также обеспечить равные условия для всех торговых точек в Кургане. Изменения были приняты после проведения опроса по муниципальным образованиям, выявившего наличие 199 таких магазинов в регионе.

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В Кургане магазинам, маскирующимся под общепит, хотят ограничить возможность  круглосуточно и продавать энергетики. От этих заведений требуют изменить статус на обычные торговые точки с ограниченным временем работы и запретом на продажу пива в определенные часы. Об этом сообщалось на заседании комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU.  «Должны прекратить работать как объект общественного питания. Им следует войти в правовое поле только как обычный магазин, которые должны выполнять условия ограничения запрета», — озвучил на заседании директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.  Меры, предпринятые в регионе, направлены на борьбу с нелегальной торговлей алкоголем и энергетическими напитками, а также на улучшение контроля за соблюдением законодательства. Это позволит повысить безопасность и порядок, а также обеспечить равные условия для всех торговых точек в Кургане. Изменения были приняты после проведения опроса по муниципальным образованиям, выявившего наличие 199 таких магазинов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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