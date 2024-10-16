Челябинцы больше не хотят покупать коттеджи

Челябинцы с ростом ключевой ставки перестали вкладывать деньги в дома. В итоге замедлился рост цен на подобную недвижимость. Стоимость частных домов в городе в третьем квартале 2024 года выросла лишь на 0,7% до 5 миллионов 875 тысяч за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Рост цен на частные дома замедлился. В Челябинске с начала 2024 года коттеджи подорожали на 7%, а в третьем квартале 2024 года цена на них выросла лишь на 0,7% до 5 миллионов 875 тысяч за объект», — сообщается в исследовании, опубликованном на портале «Мир квартир».
Как отмечается в исследовании, челябинцы с ростом ключевой ставки все больше предпочитают хранить деньги на банковских счетах, а не покупать жилье. В третьем квартале средняя цена дома выросла лишь на 0,7%, в то время как предложение коттеджей резко увеличилось. Цена удержалась в положительной динамике, но домов в продаже стало на больше, чем в начале 2024 года.
При этом в Москве с начала 2024 года дома подешевели на 2,5%, в Подмосковье подорожали на 5,6%, в Санкт-Петербурге тоже выросли в цене, на 3,1%, в Ленобласти — на 2,2%. Частные дома в среднем по стране за указанный период подорожали на 2,7%. А число предложений о продаже коттеджей увеличилось на 33%.
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