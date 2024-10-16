План победы Владимира Зеленского, который украинский лидер представил в Верховной Раде, это «набор лозунгов с кровавой пеной на губах». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«„План победы“ Зеленского — набор бессвязных лозунгов с кровавой пеной на губах нациста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что цель плана украинского лидера заключается в извлечении финансовой выгоды и демонстрации террористического потенциала.
Украинский лидер впервые публично представил свой «план победы» Верховной раде 16 октября. Он отметил, что план дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на укрепление позиций Украины и принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. В Кремле остро отреагировали на представленный документ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского больше направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца, чем на завершение конфликта.
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