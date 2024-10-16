Захарова заметила у Зеленского кровавую пену на губах при описывании «мирного плана»

Захарова: очередной «план победы» Зеленского — набор бессвязных лозунгов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова раскритиковала "план победы" Зеленского
Захарова раскритиковала "план победы" Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План победы Владимира Зеленского, который украинский лидер представил в Верховной Раде, это «набор лозунгов с кровавой пеной на губах». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«„План победы“ Зеленского — набор бессвязных лозунгов с кровавой пеной на губах нациста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что цель плана украинского лидера заключается в извлечении финансовой выгоды и демонстрации террористического потенциала.

Украинский лидер впервые публично представил свой «план победы» Верховной раде 16 октября. Он отметил, что план дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на укрепление позиций Украины и принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. В Кремле остро отреагировали на представленный документ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского больше направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца, чем на завершение конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
План победы Владимира Зеленского, который украинский лидер представил в Верховной Раде, это «набор лозунгов с кровавой пеной на губах». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «„План победы“ Зеленского — набор бессвязных лозунгов с кровавой пеной на губах нациста», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что цель плана украинского лидера заключается в извлечении финансовой выгоды и демонстрации террористического потенциала. Украинский лидер впервые публично представил свой «план победы» Верховной раде 16 октября. Он отметил, что план дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на укрепление позиций Украины и принуждение России к дипломатическому завершению конфликта. В Кремле остро отреагировали на представленный документ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского больше направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца, чем на завершение конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...