Определен победитель битвы заводов за огромный контракт по троллейбусам для Екатеринбурга

«Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов Екатеринбургу
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, троллейбус, синара
Новые троллейбусы поставят к концу 2024 года Фото:

Группа «Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом для Екатеринбурга. Итоги подвели 16 октября. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.

Согласно данным на портале госзакупок, сумма сделки составила 1,6335 миллиарда рублей, что позволило горадминистрации сэкономить 16,5 миллиона рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке».

Мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов в начале года. По данным URA.RU, после этого представители всех крупных производителей троллейбусов буквально осадили чиновничьи кабинеты: каждый завод пытался прорекламировать свои возможности и уколоть конкурентов. Но всем якобы было обозначено: контракт достанется тому, кто предложит более выгодные для администрации условия.

Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го. Последняя такая крупная закупка была в 2023-м, тогда поставщиком стал дилер «Белкоммунмаша» (Минск), и сроки срывались несколько раз.

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Группа «Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом для Екатеринбурга. Итоги подвели 16 октября. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно данным на портале госзакупок, сумма сделки составила 1,6335 миллиарда рублей, что позволило горадминистрации сэкономить 16,5 миллиона рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов в начале года. По данным URA.RU, после этого представители всех крупных производителей троллейбусов буквально осадили чиновничьи кабинеты: каждый завод пытался прорекламировать свои возможности и уколоть конкурентов. Но всем якобы было обозначено: контракт достанется тому, кто предложит более выгодные для администрации условия. Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го. Последняя такая крупная закупка была в 2023-м, тогда поставщиком стал дилер «Белкоммунмаша» (Минск), и сроки срывались несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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