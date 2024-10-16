Общество Транспорт Определен победитель битвы заводов за огромный контракт по троллейбусам для Екатеринбурга «Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов Екатеринбургу 16 октября 2024 в 18:46 Размер текста - 17 + Новые троллейбусы поставят к концу 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Группа «Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом для Екатеринбурга. Итоги подвели 16 октября. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно данным на портале госзакупок, сумма сделки составила 1,6335 миллиарда рублей, что позволило горадминистрации сэкономить 16,5 миллиона рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов в начале года. По данным URA.RU, после этого представители всех крупных производителей троллейбусов буквально осадили чиновничьи кабинеты: каждый завод пытался прорекламировать свои возможности и уколоть конкурентов. Но всем якобы было обозначено: контракт достанется тому, кто предложит более выгодные для администрации условия. Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го. Последняя такая крупная закупка была в 2023-м, тогда поставщиком стал дилер «Белкоммунмаша» (Минск), и сроки срывались несколько раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Группа «Синара» выиграла контракт на поставку 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом для Екатеринбурга. Итоги подвели 16 октября. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно данным на портале госзакупок, сумма сделки составила 1,6335 миллиарда рублей, что позволило горадминистрации сэкономить 16,5 миллиона рублей. Заявку второго участника конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов в начале года. По данным URA.RU, после этого представители всех крупных производителей троллейбусов буквально осадили чиновничьи кабинеты: каждый завод пытался прорекламировать свои возможности и уколоть конкурентов. Но всем якобы было обозначено: контракт достанется тому, кто предложит более выгодные для администрации условия. Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го. Последняя такая крупная закупка была в 2023-м, тогда поставщиком стал дилер «Белкоммунмаша» (Минск), и сроки срывались несколько раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям