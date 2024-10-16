Юноша из Петербурга возомнил себя сотрудником ДПС и ездил без прав

В Санкт-Петербурге был задержан 18-летний юноша за незаконное управление транспортным средством без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Там добавили, что молодой человек за рулем автомобиля Mercedes был одет в форму сотрудника ДПС.
«Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 18-летний молодой человек», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости.
Юноша был задержан и привлечен к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление автомобилем без прав и незаконное ношение форменной одежды. Автомобиль правонарушителя был помещен на специализированную стоянку. Эту информацию подтвердили в ГУМВД.
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