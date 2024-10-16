Юноша из Петербурга возомнил себя сотрудником ДПС и ездил без прав

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В Петербурге 18-летний юноша ездил без прав на Mercedes
В Петербурге 18-летний юноша ездил без прав на Mercedes Фото:

В Санкт-Петербурге был задержан 18-летний юноша за незаконное управление транспортным средством без водительских прав.  Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Там добавили, что молодой человек за рулем автомобиля Mercedes был одет в форму сотрудника ДПС. 

«Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 18-летний молодой человек», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости.

Юноша был задержан и привлечен к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление автомобилем без прав и незаконное ношение форменной одежды. Автомобиль правонарушителя был помещен на специализированную стоянку. Эту информацию подтвердили в ГУМВД.

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В Санкт-Петербурге был задержан 18-летний юноша за незаконное управление транспортным средством без водительских прав.  Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Там добавили, что молодой человек за рулем автомобиля Mercedes был одет в форму сотрудника ДПС.  «Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 18-летний молодой человек», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Юноша был задержан и привлечен к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление автомобилем без прав и незаконное ношение форменной одежды. Автомобиль правонарушителя был помещен на специализированную стоянку. Эту информацию подтвердили в ГУМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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