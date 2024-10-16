Челябинских детей на выходных приглашают посетить страусиную ферму

Экскурсия на страусиную ферму состоится 19 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В выходные, 19 и 20 октября, для детей и подростков подготовили прогулку по криминальным местам Челябинска, экскурсию на страусиную ферму, лекцию об ядерном щите СССР и тренинг по установлению личных границ. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU.

Лекции об истории СССР, науке и тренинг на тему личных границ для детей

Детская библиотека имени Горького 20 сентября приглашает детей до восьми лет на бесплатный просмотр диафильма «Как Маша поссорилась с подушкой». В этот же день там поиграют в настольную игру «Кортекс».

В научных лекциях могут принять участие как дети, так и родители Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Детском музее устроят погружение в мир науки и изобретений. 20 октября там разберут тему «О давлении на планете Земля». Мероприятия из цикла «Занимательная наука» проводятся в музее каждое воскресенье. Стоимость посещения — 250 рублей.

В библиотеке имени Пушкина 19 октября лекцию (16+) на тему образования ядерного щита СССР и атомных закрытых городах проведет историк Юлия Клящицкая. Стоимость — 500 рублей. Там же 20 октября пройдет осенний «Уютный квиз», где участники будут угадывать фильмы, стихи, музыку, книги, связанные с осенью. Участие бесплатное.

В кулинарной студии «Классное время» 20 октября пройдет мастер-класс 2 в 1, который включает в себя тренинг по обучению детей установлению личных границ и умению говорить: «Нет!», а также готовка печенья. На занятии дети научатся различать, как вести себя с разными категориями людей: знакомыми, посторонними и близкими, также тренинг поможет формировать понимание личных границ, уважения к своему «я». Стоимость — 1200 рублей.

Экскурсии и прогулки по Челябинску для подростков

На экскурсии также устроят фотосессию птицами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект «Айда со мной» в эту субботу предлагает отправиться в однодневный тур в «Страусзоопарк». Помимо посещения страусиной фермы ожидается экскурсия, фотосессия, кормление животных и чаепитие. Цена для детей — 1100 рублей, для взрослых — 1200. В стоимость входит проезд. Ферма находится в поселке Кумысный Челябинской области.

Экскурсия по Челябинску в формате прогулки от гида проекта «Челябинск пешком» Алексея Кондратьева запланирована 19 октября. В ходе прогулки участники смогут увидеть, как рядом могут находиться элементы различных временных периодов, например, дореволюционные постройки рядом с советскими кварталами и капромом 90-х. Экскурсия начнется у арт-объекта «Сфера любви» на улице Воровского и завершится у заброшенного элеватора на улице Кирова. Стоимость участия — 600 рублей.

Для подростков и взрослых проект «Челябинск пешком» также устраивает 19 октября экскурсию по территории нового Христорождественского собора от православного гида Эдуарда Верховых. Также участники станут зрителями ежегодного епархиального фестиваля колокольного звона. Стоимость — 600 рублей.

О криминальных местах в Челябинске расскажут на пешей экскурсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прогулка, посвященная криминальной истории города, стартует 20 октября. Маршрут пройдет через места, связанные с преступлениями прошлых десятилетий, начиная с Элеваторного рынка, где в 1940-х годах школьники воровали хлебные лепешки из-за голода. В парке Пушкина участники увидят место драк молодежных группировок 80-х, а на улице Тимирязева узнают о громком ограблении местного заводчанина. Стоимость — 600 рублей.