Путин назвал самый актуальный вопрос для обсуждения в России

Путин: подготовка к зиме — актуальный на сегодня вопрос для обсуждения
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Подготовка новогоднего городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, зима, заготовка льда
Президент РФ отметил, что подготовка к зиме — наиболее актуальный на сегодня вопрос Фото:

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос, требующий обсуждения в настоящий момент. Он касается подготовки к зимнему сезону.

«Предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Российский глава отметил, что работа предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась. Президент также обозначил, что планируется обсудить развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения.

Путин 16 октября проводит заседание с российским правительством. Основной акцент делается на развитии объектов социальной инфраструктуры, в частности — здравоохранения. Об этом говорили в Кремле.

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос, требующий обсуждения в настоящий момент. Он касается подготовки к зимнему сезону. «Предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Российский глава отметил, что работа предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась. Президент также обозначил, что планируется обсудить развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения. Путин 16 октября проводит заседание с российским правительством. Основной акцент делается на развитии объектов социальной инфраструктуры, в частности — здравоохранения. Об этом говорили в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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