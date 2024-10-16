Путин назвал самый актуальный вопрос для обсуждения в России

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны выделил наиболее актуальный вопрос, требующий обсуждения в настоящий момент. Он касается подготовки к зимнему сезону.
«Предлагаю начать с вопроса весьма актуального — это подготовка к зиме», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». Российский глава отметил, что работа предстоит большая и соответствующая подготовка уже началась. Президент также обозначил, что планируется обсудить развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения.
Путин 16 октября проводит заседание с российским правительством. Основной акцент делается на развитии объектов социальной инфраструктуры, в частности — здравоохранения. Об этом говорили в Кремле.
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