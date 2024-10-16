В России меняют правила приема в вузы, чтобы гарантировать выпускникам трудоустройство. Президент Владимир Путин заслушал 16 октября доклад главы Минобрнауки Валерия Фалькова об усовершенствовании подхода к целевому набору абитуриентов. Как объяснил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, нововведение сблизит работодателей и выпускников еще на этапе их обучения в вузах.
Путин на совещании с членами правительства попросил Фалькова рассказать об итогах приемной кампании в высших учебных заведениях и целевом наборе студентов. Глава Минобрнауки, отметил, что летняя кампания показала — спрос на высшее образование в России сохраняется. «Подано около 8 млн заявлений от более чем 1 млн абитуриентов. По Вашему поручению все последние годы мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году оно было беспрецедентным — 592 017 бюджетных мест, большая часть из которых установлена региональным вузам — 73%», — сообщил министр президенту.
Во второй части доклада Фальков рассказал об изменении подходов к целевому набору. Он заверил российского лидера, что система будет совершенствоваться. «Предлагается расширить круг работодателей, имеющих право заключать целевой договор с абитуриентами. Включить в него все системообразующие предприятия из соответствующего списка Минпромторга и аграрного сектора», — заявил глава Минобрнауки.
Планируется начать с 2025 года дополнительный прием на целевую квоту, рассказал он. По словам министра, это позволит в большей мере обеспечить кадровую потребность компаний. В интересах конкретного заказчика будут учитываться результаты участия абитуриентов в профориентационных мероприятиях, проводимых этой компанией, уточнил он. Фальков также сообщил, что Минобрнауки предложило включить в национальный проект «Кадры» меры по развитию центров карьеры на базе всех университетов.
Путин, заслушав доклад, поинтересовался у министра, успеют ли школьники и их родители сориентироваться в изменениях, происходящих в системе образования. Фальков поблагодарил президента за вопрос. И ответил, что порядок приема в вузы — это всегда деликатная тема для будущих студентов, поэтому решено принимать нововведения с временным лагом в два года, чтобы дать абитуриентам возможность привыкнуть.
Изменения в целевом наборе в вузы, предлагаемые правительством, — это гарантия трудоустройства, считает депутат Александр Мажуга. «С учетом этих преобразований поступление на целевое обучение равносильно трудовому договору. Уже сегодня выпускник школы, который попадает в университет в рамках квоты, — фактически получает гарантированное рабочее место», — отметил парламентарий.
Он назвал еще одно преимущество нововведения. В перечень компаний, которые могут рассчитывать на целевой набор квалифицированных работников, теперь могут попасть не только системообразующие предприятия из списка Минпромторга, но и организации, в которых нет государственного участия, если они остро нуждаются в специалистах, пояснил Мажуга.
Он напомнил, что в России существует крупный железнодорожный перевозчик, который взаимодействует с абитуриентами, начиная с девятого класса. «Они целенаправленно вкладываются в раннюю профориентацию школьников, чтобы те поступали в университет, связанный с железными дорогами. Если Минобрнауки предлагает включить такой критерий, как раннее профессиональное обучение в рамках школ, тогда работодатель будет ближе к своему абитуриенту», — заметил депутат.
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