Пермская прокуратура проверила дом, который начали строить в 2015 году

В Перми прокуратура проверила строительство многоквартирного дома по улице Старцева, 143. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Долгострой в ЖК «Авиатор» должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году.
«Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома. Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году, а в 2017 году его должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Без квартир остались сотни дольщиков.
В апреле 2023 года сообщалось, что Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома по улице Старцева. Начальная цена составила более 874 миллионов рублей.
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