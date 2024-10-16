16 октября 2024

Пермская прокуратура проверила дом, который начали строить в 2015 году

Пермская прокуратура выехала с проверкой на долгострой в ЖК «Авиатор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году (архивное фото) Фото:

В Перми прокуратура проверила строительство многоквартирного дома по улице Старцева, 143. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Долгострой в ЖК «Авиатор» должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году.

«Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома. Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году, а в 2017 году его должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Без квартир остались сотни дольщиков.

В апреле 2023 года сообщалось, что Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома по улице Старцева. Начальная цена составила более 874 миллионов рублей.

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В Перми прокуратура проверила строительство многоквартирного дома по улице Старцева, 143. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Долгострой в ЖК «Авиатор» должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. «Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома. Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году, а в 2017 году его должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Без квартир остались сотни дольщиков. В апреле 2023 года сообщалось, что Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома по улице Старцева. Начальная цена составила более 874 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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