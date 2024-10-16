Пермская прокуратура проверила дом, который начали строить в 2015 году

Пермская прокуратура выехала с проверкой на долгострой в ЖК «Авиатор»

17 октября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Дом должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми прокуратура проверила строительство многоквартирного дома по улице Старцева, 143. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Долгострой в ЖК «Авиатор» должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. «Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома. Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году, а в 2017 году его должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Без квартир остались сотни дольщиков. В апреле 2023 года сообщалось, что Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома по улице Старцева. Начальная цена составила более 874 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми прокуратура проверила строительство многоквартирного дома по улице Старцева, 143. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Долгострой в ЖК «Авиатор» должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. «Прокурор Свердловского района Александр Гисс вместе с исполняющим обязанности главы администрации района Александром Коротких выехали на строительную площадку многоквартирного дома. Застройщик предоставил доклад о проделанной работе, на данный момент на объекте завершается отделка внутренних помещений, проводятся работы по благоустройству. Завершение строительства долгостроя и ввод его в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году, а в 2017 году его должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Без квартир остались сотни дольщиков. В апреле 2023 года сообщалось, что Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку жилого дома по улице Старцева. Начальная цена составила более 874 миллионов рублей.