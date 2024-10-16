Посадили банду свердловских бутлегеров, погубивших девятерых россиян

17 октября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

От действий торговцев паленым алкоголем пострадали 14 человек Фото: Илья Московец © URA.RU Девять жителей Свердловской области признаны виновными в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого скончались девять россиян, еще пятеро пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На скамье подсудимых оказались шестеро мужчин и три женщины. «Алапаевский горсуд назначил шестерым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Троим женщинам-реализаторам назначено наказание от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Отмечается, что еще двое осужденных судом объявлены в розыск. «В течение 15 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — следует из сообщения. По версии следствия, с сентября 2020-го по декабрь 2021-го осужденные занимались торговлей некачественного спиртного на территории Свердловской области и ХМАО. Содержание метанола в алкоголе превышало допустимые нормы. От продукции скончались пятеро свердловчан и четыре жителя ХМАО. Во время обысков полицейские изъяли свыше 4,5 тонны суррогатного алкоголя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять жителей Свердловской области признаны виновными в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого скончались девять россиян, еще пятеро пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На скамье подсудимых оказались шестеро мужчин и три женщины. «Алапаевский горсуд назначил шестерым осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Троим женщинам-реализаторам назначено наказание от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Отмечается, что еще двое осужденных судом объявлены в розыск. «В течение 15 дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — следует из сообщения. По версии следствия, с сентября 2020-го по декабрь 2021-го осужденные занимались торговлей некачественного спиртного на территории Свердловской области и ХМАО. Содержание метанола в алкоголе превышало допустимые нормы. От продукции скончались пятеро свердловчан и четыре жителя ХМАО. Во время обысков полицейские изъяли свыше 4,5 тонны суррогатного алкоголя.