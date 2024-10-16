16 октября 2024

Звезда рок-группы One Direction разбился, упав с третьего этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Лиаму Пейну был 31 год
Лиаму Пейну был 31 год Фото:

Бывший певец музыкальной рок-группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым. По информации от свидетелей, проживающих в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, экс-солист выпал из окна своего номера, расположенного на третьем этаже. Ушедшему из жизни был 31 год.

«Бывший певец One Direction умер в среду вечером. Несколько свидетелей в отеле, где он остановился в Буэнос-Айресе, рассказали нам, что Лиам выпал из своего номера на 3-м этаже отеля CasaSur Palermo», — пишет онлайн-портал TMZ.

Отмечается, что перед смертью Пейн вел себя неадекватно. Он разбил ноутбук на глазах у постояльцев и вернулся в номер. Сейчас его тело огорожено красными лентами и медиками.

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Бывший певец музыкальной рок-группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым. По информации от свидетелей, проживающих в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, экс-солист выпал из окна своего номера, расположенного на третьем этаже. Ушедшему из жизни был 31 год. «Бывший певец One Direction умер в среду вечером. Несколько свидетелей в отеле, где он остановился в Буэнос-Айресе, рассказали нам, что Лиам выпал из своего номера на 3-м этаже отеля CasaSur Palermo», — пишет онлайн-портал TMZ. Отмечается, что перед смертью Пейн вел себя неадекватно. Он разбил ноутбук на глазах у постояльцев и вернулся в номер. Сейчас его тело огорожено красными лентами и медиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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