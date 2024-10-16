«Известия»: пилоты «Аэрофлота» столкнулись с переработками

17 октября 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» продлевал полетные смены без согласования с профсоюзом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ространснадзор отреагировал на заявления Шереметьевского профсоюза летного состава. Организация пожаловалась на переработки пилотов и снижение выплат. «Аэрофлоту» направлено предостережение. «Федеральная служба объявила компании предостережение. Оно вызвано нарушениями составления полетных смен, несоблюдением режима труда и отдыха, а также нарушением порядка проведения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров», — написала газета «Известия» со ссылкой на Ространснадзор. Профсоюз также отметил, что в трудовых договорах были отражены дополнительные аэропорты базирования. Пребывание в них приравнивается к нахождению «почти дома», а время не учитывается как рабочее. В объединении считают, что это препятствует полноценному отдыху. «Аэрофлот» получение предостережения подтвердил. Компании, согласно документу, дан срок до 20 ноября. За это время авиаперевозчик должен провести проверку. По ее результатам Ространснадзору будет направлено уведомление о принятом решении. При этом «Аэрофлот» имеет право оспорить предписание контролирующего органа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ространснадзор отреагировал на заявления Шереметьевского профсоюза летного состава. Организация пожаловалась на переработки пилотов и снижение выплат. «Аэрофлоту» направлено предостережение. «Федеральная служба объявила компании предостережение. Оно вызвано нарушениями составления полетных смен, несоблюдением режима труда и отдыха, а также нарушением порядка проведения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров», — написала газета «Известия» со ссылкой на Ространснадзор. Профсоюз также отметил, что в трудовых договорах были отражены дополнительные аэропорты базирования. Пребывание в них приравнивается к нахождению «почти дома», а время не учитывается как рабочее. В объединении считают, что это препятствует полноценному отдыху. «Аэрофлот» получение предостережения подтвердил. Компании, согласно документу, дан срок до 20 ноября. За это время авиаперевозчик должен провести проверку. По ее результатам Ространснадзору будет направлено уведомление о принятом решении. При этом «Аэрофлот» имеет право оспорить предписание контролирующего органа.