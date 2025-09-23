Первый миллион тонн зерна собрали курганские аграрии
Аграрии Курганской области собрали первый миллион тонн зерна в рамках уборочной кампании 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем tg-канале.
«Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Сейчас очень нужна хорошая погода, чтобы постараться выйти и на второй миллион. Пожелаем нашим землякам удачи в их трудах праведных», — отметил Шумков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКурганская область тонны урожая на старте уборочной кампании
По данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, в 2024 году в регионе собрали 2,3 миллиона тонн зерна. А рост сельхозпроизводства тогда составил 14%.
