23 сентября 2025

Губернатор Шумков показал, как аграрии собрали миллион тонн зерна. Видео

В Курганской области собрали первый миллион тонн зерна
© Служба новостей «URA.RU»
Первый миллион тонн зерна собрали курганские аграрии
Первый миллион тонн зерна собрали курганские аграрии Фото:

Аграрии Курганской области собрали первый миллион тонн зерна в рамках уборочной кампании 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем tg-канале.

«Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Сейчас очень нужна хорошая погода, чтобы постараться выйти и на второй миллион. Пожелаем нашим землякам удачи в их трудах праведных», — отметил Шумков.

По данным департамента агропромышленного комплекса Курганской области, в 2024 году в регионе собрали 2,3 миллиона тонн зерна. А рост сельхозпроизводства тогда составил 14%.

© Служба новостей «URA.RU»
