В сторону центра выстроилась пробка из трамваев
В Екатеринбурге утром 17 октября в районе Уралмаша трамвай №5 с пассажирами сошел с рельсов. В сторону центра движение остальных составов встало, рассказал очевидец.
«Рядом со станцией метро „Машиностроителей“ трамвай сошел с рельсов. Трамвайное движение на Космонавтов в сторону центра стоит», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что ремонтная бригада уже выехала на место происшествия.
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