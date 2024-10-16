16 октября 2024

На Уралмаше трамвай с пассажирами сошел с рельсов, движение встало. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург , снег, первый снег, трамвай, осень, электросамокат, кикшеринг
В сторону центра выстроилась пробка из трамваев Фото:

В Екатеринбурге утром 17 октября в районе Уралмаша трамвай №5 с пассажирами сошел с рельсов. В сторону центра движение остальных составов встало, рассказал очевидец.

«Рядом со станцией метро „Машиностроителей“ трамвай сошел с рельсов. Трамвайное движение на Космонавтов в сторону центра стоит», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что ремонтная бригада уже выехала на место происшествия.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 17 октября в районе Уралмаша трамвай №5 с пассажирами сошел с рельсов. В сторону центра движение остальных составов встало, рассказал очевидец. «Рядом со станцией метро „Машиностроителей“ трамвай сошел с рельсов. Трамвайное движение на Космонавтов в сторону центра стоит», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. Там пояснили, что ремонтная бригада уже выехала на место происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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