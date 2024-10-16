В Троицке (Челябинская область) 17 октября водитель грузовика снес газовую трубу. Как сообщили в мэрии, без газа остались 46 многоквартирных и 120 частных домов.
«Сегодня ранним утром в районе улиц Рабочей и Советской водитель большегруза снес газовую магистраль. В результате без газа остались 120 домов индивидуального жилого сектора и 46 многоквартирных», — сообщили в мэрии.
В мэрии добавили, что ситуация находится на контроле у главы города Дмитрия Гатова. Сетевая организация приступила к восстановительным работам. Материала для устранения последствий происшествия достаточно и в кратчайшие сроки проблема будет решена. Водителя, повредившего газовую трубу, нашли.
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