16 октября 2024

В челябинском городе большегруз совершил ДТП, оставив без газа тысячи людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, газ, газопровод, поселок, забор
Газоснабжение обещают восстановить Фото:

В Троицке (Челябинская область) 17 октября водитель грузовика снес газовую трубу. Как сообщили в мэрии, без газа остались 46 многоквартирных и 120 частных домов.

«Сегодня ранним утром в районе улиц Рабочей и Советской водитель большегруза снес газовую магистраль. В результате без газа остались 120 домов индивидуального жилого сектора и 46 многоквартирных», — сообщили в мэрии.

В мэрии добавили, что ситуация находится на контроле у главы города Дмитрия Гатова. Сетевая организация приступила к восстановительным работам. Материала для устранения последствий происшествия достаточно и в кратчайшие сроки проблема будет решена. Водителя, повредившего газовую трубу, нашли.

В результате ДТП без газа остались тысячи людей
В результате ДТП без газа остались тысячи людей
Фото:

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В Троицке (Челябинская область) 17 октября водитель грузовика снес газовую трубу. Как сообщили в мэрии, без газа остались 46 многоквартирных и 120 частных домов. «Сегодня ранним утром в районе улиц Рабочей и Советской водитель большегруза снес газовую магистраль. В результате без газа остались 120 домов индивидуального жилого сектора и 46 многоквартирных», — сообщили в мэрии. В мэрии добавили, что ситуация находится на контроле у главы города Дмитрия Гатова. Сетевая организация приступила к восстановительным работам. Материала для устранения последствий происшествия достаточно и в кратчайшие сроки проблема будет решена. Водителя, повредившего газовую трубу, нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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