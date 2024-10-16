16 октября 2024

В Кургане перенастроят светофоры на двух загруженных перекрестках. Карта

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На двух курганских перекрестках перенастроят светофоры
На двух курганских перекрестках перенастроят светофоры Фото:

Управление дорожного хозяйства проведет перенастройку светофоров на двух городских перекрестках. Об этом информирует паблик управления в соццсетях.

«Запланированы изменения режимов работы светофорной сигнализации», — сообщается в паблике УДХиБ г.Кургана соцсети «ВКонтакте». Светофоры перенастроят на загруженных перекрестках Машиностроителей-Дзержинского и Дзержинского-Омской.

Работы запланированы на 17 октября. О том, как будут работать объекты после проведения настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде данных участков дорог.

В Кургане проведут перенастройку светофоров
В Кургане проведут перенастройку светофоров
Фото:

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Управление дорожного хозяйства проведет перенастройку светофоров на двух городских перекрестках. Об этом информирует паблик управления в соццсетях. «Запланированы изменения режимов работы светофорной сигнализации», — сообщается в паблике УДХиБ г.Кургана соцсети «ВКонтакте». Светофоры перенастроят на загруженных перекрестках Машиностроителей-Дзержинского и Дзержинского-Омской. Работы запланированы на 17 октября. О том, как будут работать объекты после проведения настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде данных участков дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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