На двух курганских перекрестках перенастроят светофоры
Управление дорожного хозяйства проведет перенастройку светофоров на двух городских перекрестках. Об этом информирует паблик управления в соццсетях.
«Запланированы изменения режимов работы светофорной сигнализации», — сообщается в паблике УДХиБ г.Кургана соцсети «ВКонтакте». Светофоры перенастроят на загруженных перекрестках Машиностроителей-Дзержинского и Дзержинского-Омской.
Работы запланированы на 17 октября. О том, как будут работать объекты после проведения настройки, не сообщается. Водителям следует быть внимательными при проезде данных участков дорог.
В Кургане проведут перенастройку светофоров
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