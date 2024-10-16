Силовики начали крушить бизнес-империю предпринимателя из Златоуста. Фото

Дома и в офисах бизнесмена из Златоуста Сгояна проводят обыски

17 октября 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

К Андронику Сгояну пришли силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) утром 17 октября сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли с обысками к местному бизнесмену Андронику Сгояну. По данным URA.RU, также следственные действия проходят в офисах фирм предпринимателя. «Следственные действия проводятся по месту жительства Сгояна и на объектах его бизнеса в Златоусте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказал источник. Предварительно, Сгоян обманным путем получил разрешение на открытие летнего оздоровительного лагеря. А именно: скрыл истинное санитарно-эпидемиологическое состояние объектов. URA.RU связалось с бизнесменом. На звонок ответили, но в трубке было молчание. При повторной попытке звонок остался без ответа. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Клан Сгоянов считается близким бывшему сити-менеджеру Златоуста Вячеславу Жилину, при котором они получали выгодные муниципальные контракты, в том числе на ремонт и строительство дорог. Сегодня Сгоян владеет оружейным домом и рестораном «Виктория» (в них и проходят обыски). Также предприниматель занимается строительством. По данным сервиса «СБИС», ранее Сгоян состоял в правлении «Армянского цивилизованного центра», деятельность которого была ликвидирована в 2021 году. Дома и в офисах Андроника Сгояна (на фото) проходят обыски Златоустовская епархия Фото: В отеле «Виктория» и в оружейном магазине Сгояна работают силовики Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) утром 17 октября сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли с обысками к местному бизнесмену Андронику Сгояну. По данным URA.RU, также следственные действия проходят в офисах фирм предпринимателя. «Следственные действия проводятся по месту жительства Сгояна и на объектах его бизнеса в Златоусте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказал источник. Предварительно, Сгоян обманным путем получил разрешение на открытие летнего оздоровительного лагеря. А именно: скрыл истинное санитарно-эпидемиологическое состояние объектов. URA.RU связалось с бизнесменом. На звонок ответили, но в трубке было молчание. При повторной попытке звонок остался без ответа. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Клан Сгоянов считается близким бывшему сити-менеджеру Златоуста Вячеславу Жилину, при котором они получали выгодные муниципальные контракты, в том числе на ремонт и строительство дорог. Сегодня Сгоян владеет оружейным домом и рестораном «Виктория» (в них и проходят обыски). Также предприниматель занимается строительством. По данным сервиса «СБИС», ранее Сгоян состоял в правлении «Армянского цивилизованного центра», деятельность которого была ликвидирована в 2021 году.