В Златоусте (Челябинская область) утром 17 октября сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ пришли с обысками к местному бизнесмену Андронику Сгояну. По данным URA.RU, также следственные действия проходят в офисах фирм предпринимателя.
«Следственные действия проводятся по месту жительства Сгояна и на объектах его бизнеса в Златоусте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказал источник.
Предварительно, Сгоян обманным путем получил разрешение на открытие летнего оздоровительного лагеря. А именно: скрыл истинное санитарно-эпидемиологическое состояние объектов.
URA.RU связалось с бизнесменом. На звонок ответили, но в трубке было молчание. При повторной попытке звонок остался без ответа. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
Клан Сгоянов считается близким бывшему сити-менеджеру Златоуста Вячеславу Жилину, при котором они получали выгодные муниципальные контракты, в том числе на ремонт и строительство дорог. Сегодня Сгоян владеет оружейным домом и рестораном «Виктория» (в них и проходят обыски). Также предприниматель занимается строительством. По данным сервиса «СБИС», ранее Сгоян состоял в правлении «Армянского цивилизованного центра», деятельность которого была ликвидирована в 2021 году.
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