В Екатеринбурге криминальный авторитет избил работницу элитного интим-салона. Видео

17 октября 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Гасанов на хотел платить за эротический массаж (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов напал на администраторшу элитного интим-салона «Распутин» из-за того, что не хотел платить за эротический массаж. Этот момент попал на видео, кадрами с URA.RU поделился источник. «В конце сентября Гасанов проводил время в публичном доме класса люкс, где прайс начинается от 30 тысяч рублей. Платить за время, проведенное с девушками, он отказался. В ответ на претензии администраторши врезал ей со всей силы кулаком в лицо и ушел», — объяснил собеседник агентства. По его данным, мужчина был под наркотиками, сейчас в деле разбираются правоохранители. В распоряжении URA.RU не оказалось телефона Марселя Гасанова, чтобы взять у него комментарий. Он может обратиться в редакцию и озвучить свою позицию. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Сам Гасанов отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов напал на администраторшу элитного интим-салона «Распутин» из-за того, что не хотел платить за эротический массаж. Этот момент попал на видео, кадрами с URA.RU поделился источник. «В конце сентября Гасанов проводил время в публичном доме класса люкс, где прайс начинается от 30 тысяч рублей. Платить за время, проведенное с девушками, он отказался. В ответ на претензии администраторши врезал ей со всей силы кулаком в лицо и ушел», — объяснил собеседник агентства. По его данным, мужчина был под наркотиками, сейчас в деле разбираются правоохранители. В распоряжении URA.RU не оказалось телефона Марселя Гасанова, чтобы взять у него комментарий. Он может обратиться в редакцию и озвучить свою позицию. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Сам Гасанов отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.