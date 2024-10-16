16 октября 2024

Большинство курганцев высказались против налога на бездетность

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы выступили против налога на бездетность
Курганцы выступили против налога на бездетность Фото:

Большинство жителей Кургана выступают против введения налога на бездетность. Об этом сообщают результаты исследования сайта Superjob.

«88% жителей Кургана не поддерживают введения налога: 62% — однозначно против, 26% — скорее против», — информирует пресс-служба компании. Опрос проводился специалистами организации с 14 по 16 октября среди работающего населения.

Наибольшее несогласие с предложением об налоге на бездетность проявляют молодые люди до 34 лет и лица с доходом до 50 тысяч рублей. Особенно критично настроены бездетные жители Кургана, из которых 98% планирующих завести детей в будущем и 99% не желающих заводить детей выступили против данной инициативы.

Противники налога акцентируют внимание на необходимости поддержки и улучшения условий для зачатия и воспитания детей. Одна из участниц опроса заявила: «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».

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Большинство жителей Кургана выступают против введения налога на бездетность. Об этом сообщают результаты исследования сайта Superjob. «88% жителей Кургана не поддерживают введения налога: 62% — однозначно против, 26% — скорее против», — информирует пресс-служба компании. Опрос проводился специалистами организации с 14 по 16 октября среди работающего населения. Наибольшее несогласие с предложением об налоге на бездетность проявляют молодые люди до 34 лет и лица с доходом до 50 тысяч рублей. Особенно критично настроены бездетные жители Кургана, из которых 98% планирующих завести детей в будущем и 99% не желающих заводить детей выступили против данной инициативы. Противники налога акцентируют внимание на необходимости поддержки и улучшения условий для зачатия и воспитания детей. Одна из участниц опроса заявила: «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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