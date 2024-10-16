Большинство курганцев высказались против налога на бездетность

Большинство жителей Кургана выступают против введения налога на бездетность. Об этом сообщают результаты исследования сайта Superjob.
«88% жителей Кургана не поддерживают введения налога: 62% — однозначно против, 26% — скорее против», — информирует пресс-служба компании. Опрос проводился специалистами организации с 14 по 16 октября среди работающего населения.
Наибольшее несогласие с предложением об налоге на бездетность проявляют молодые люди до 34 лет и лица с доходом до 50 тысяч рублей. Особенно критично настроены бездетные жители Кургана, из которых 98% планирующих завести детей в будущем и 99% не желающих заводить детей выступили против данной инициативы.
Противники налога акцентируют внимание на необходимости поддержки и улучшения условий для зачатия и воспитания детей. Одна из участниц опроса заявила: «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!