Верховный суд определился с недвижимостью, которая облагается налогами

Оборудование для деревообработки и трансформаторные подстанции, принадлежащие обанкротившейся компании «Аркаим», не классифицируются как недвижимость и, следовательно, освобождаются от налогообложения. Эта информация была озвучена в определении коллегии Верховного суда. Таким образом, суд расширил критерии определения «движимости» для целей налогообложения.
«Суд определил, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не являются недвижимым имуществом и поэтому не должны облагаться налогами», — передает решение суда РБК. Там добавили, что это решение было принято 10 октября после кассационной жалобы конкурсного управляющего и кредиторов компании «Аркаим».
После отмены налогообложения движимого имущества в 2019 году споры о классификации имущества как движимого или недвижимого стали частыми. Судебная практика осталась противоречивой, так как не были установлены единые критерии для этой классификации.
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