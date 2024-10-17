Верховный суд определился с недвижимостью, которая облагается налогами

Верховный суд уточнил критерии «движимости» для налогов
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Верховный суд перестанет относить оборудование компаний к недвижимости
Верховный суд перестанет относить оборудование компаний к недвижимости Фото:

Оборудование для деревообработки и трансформаторные подстанции, принадлежащие обанкротившейся компании «Аркаим», не классифицируются как недвижимость и, следовательно, освобождаются от налогообложения. Эта информация была озвучена в определении коллегии Верховного суда. Таким образом, суд расширил критерии определения «движимости» для целей налогообложения.

«Суд определил, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не являются недвижимым имуществом и поэтому не должны облагаться налогами», — передает решение суда РБК. Там добавили, что это решение было принято 10 октября после кассационной жалобы конкурсного управляющего и кредиторов компании «Аркаим».

После отмены налогообложения движимого имущества в 2019 году споры о классификации имущества как движимого или недвижимого стали частыми. Судебная практика осталась противоречивой, так как не были установлены единые критерии для этой классификации. 

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Оборудование для деревообработки и трансформаторные подстанции, принадлежащие обанкротившейся компании «Аркаим», не классифицируются как недвижимость и, следовательно, освобождаются от налогообложения. Эта информация была озвучена в определении коллегии Верховного суда. Таким образом, суд расширил критерии определения «движимости» для целей налогообложения. «Суд определил, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не являются недвижимым имуществом и поэтому не должны облагаться налогами», — передает решение суда РБК. Там добавили, что это решение было принято 10 октября после кассационной жалобы конкурсного управляющего и кредиторов компании «Аркаим». После отмены налогообложения движимого имущества в 2019 году споры о классификации имущества как движимого или недвижимого стали частыми. Судебная практика осталась противоречивой, так как не были установлены единые критерии для этой классификации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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