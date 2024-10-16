Контрактники в Челябинской области будут получать по два миллиона рублей

Депутаты заксобрания Челябинской области увеличили единовременную выплату контрактникам до полутора миллионов рублей. Решение принято 17 октября на внеочередном заседании заксобрания, сообщает корреспондент URA.RU.
«Региональная выплата увеличится более чем в два раза — с 705 тысяч до полутора миллионов рублей. С учетом федеральной выплаты в 400 тысяч и муниципальной выплаты в 100 тысяч размер единовременно получаемой при заключении контракта выплаты вырастет до двух миллионов рублей», — передает корреспондент агентства.
Региональную часть выплаты получат те, кто заключит контракт с Минобороны в будущем. Действие закона также распространяется на граждан, заключивших контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, но не заявивших до настоящего времени о получении региональной выплаты. Действие закона распространяется и на граждан, заключившим контракт для участия в СВО с войсками Росгвардии.
Проект закона внесен губернатором региона. Ранее общая сумма федеральных, областных и муниципальных выплат, единовременно получаемых контрактником, составляла один миллион 205 тысяч рублей. На реализацию закона до конца года потребуется миллиард 310 миллионов рублей.
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