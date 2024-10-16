16 октября 2024

Контрактники в Челябинской области будут получать по два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Единовременную выплату контрактникам увеличили до двух миллионов рублей Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области увеличили единовременную выплату контрактникам до полутора миллионов рублей. Решение принято 17 октября на внеочередном заседании заксобрания, сообщает корреспондент URA.RU.

«Региональная выплата увеличится более чем в два раза — с 705 тысяч до полутора миллионов рублей. С учетом федеральной выплаты в 400 тысяч и муниципальной выплаты в 100 тысяч размер единовременно получаемой при заключении контракта выплаты вырастет до двух миллионов рублей», — передает корреспондент агентства.

Региональную часть выплаты получат те, кто заключит контракт с Минобороны в будущем. Действие закона также распространяется на граждан, заключивших контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, но не заявивших до настоящего времени о получении региональной выплаты. Действие закона распространяется и на граждан, заключившим контракт для участия в СВО с войсками Росгвардии.

Проект закона внесен губернатором региона. Ранее общая сумма федеральных, областных и муниципальных выплат, единовременно получаемых контрактником, составляла один миллион 205 тысяч рублей. На реализацию закона до конца года потребуется миллиард 310 миллионов рублей.

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Депутаты заксобрания Челябинской области увеличили единовременную выплату контрактникам до полутора миллионов рублей. Решение принято 17 октября на внеочередном заседании заксобрания, сообщает корреспондент URA.RU. «Региональная выплата увеличится более чем в два раза — с 705 тысяч до полутора миллионов рублей. С учетом федеральной выплаты в 400 тысяч и муниципальной выплаты в 100 тысяч размер единовременно получаемой при заключении контракта выплаты вырастет до двух миллионов рублей», — передает корреспондент агентства. Региональную часть выплаты получат те, кто заключит контракт с Минобороны в будущем. Действие закона также распространяется на граждан, заключивших контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, но не заявивших до настоящего времени о получении региональной выплаты. Действие закона распространяется и на граждан, заключившим контракт для участия в СВО с войсками Росгвардии. Проект закона внесен губернатором региона. Ранее общая сумма федеральных, областных и муниципальных выплат, единовременно получаемых контрактником, составляла один миллион 205 тысяч рублей. На реализацию закона до конца года потребуется миллиард 310 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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