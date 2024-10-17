В «Единой России» напишут учебник по примеру КПСС

В «Единой России» напишут учебник об истории партии
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В ЕР хотят написать учебник об истории своей партии
В ЕР хотят написать учебник об истории своей партии Фото:

Единороссы напишут учебник об истории партии по примеру КПСС. Идею председателю ЕР Дмитрию Медведеву предложили участники встречи с руководителями исполкомов, а он поддержал. 

«Раз все с учебником определились, значит учебнику быть. Тогда надо его писать корректно, писать исходя из лучших традиций написания исторических книг, чтобы потом не было мучительно больно за мучительные строки. В учебнике истории КПСС тому же Троцкому была дана характеристика „злейший враг ленинизма“. Фигура Троцкого не исчерпывается этой формулировкой. Учебник надо писать сбалансировано», — отослал Медведев к советскому опыту. 

Свое мнение насчет учебника высказал и присутствующий на встрече руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Кости. «Учебник должен иметь значение не только борьбы с негативными стереотипами, которые создают наши недоброжелатели, но и выступать системой коллективных знаний. Потому мы много, чего наработали, если говорить и о политических решениях, и о политических технологиях», — отметил эксперт. 

Ранее главы региональных отделений «Единой России» получили вводные от председателя партии Дмитрия Медведева перед масштабными выборами 2025 и 2026 годов. Основные — это контроль над исполнением региональных бюджетов, работа с кадрами и сбор гуманитарной помощи.

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Единороссы напишут учебник об истории партии по примеру КПСС. Идею председателю ЕР Дмитрию Медведеву предложили участники встречи с руководителями исполкомов, а он поддержал.  «Раз все с учебником определились, значит учебнику быть. Тогда надо его писать корректно, писать исходя из лучших традиций написания исторических книг, чтобы потом не было мучительно больно за мучительные строки. В учебнике истории КПСС тому же Троцкому была дана характеристика „злейший враг ленинизма“. Фигура Троцкого не исчерпывается этой формулировкой. Учебник надо писать сбалансировано», — отослал Медведев к советскому опыту.  Свое мнение насчет учебника высказал и присутствующий на встрече руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Кости. «Учебник должен иметь значение не только борьбы с негативными стереотипами, которые создают наши недоброжелатели, но и выступать системой коллективных знаний. Потому мы много, чего наработали, если говорить и о политических решениях, и о политических технологиях», — отметил эксперт.  Ранее главы региональных отделений «Единой России» получили вводные от председателя партии Дмитрия Медведева перед масштабными выборами 2025 и 2026 годов. Основные — это контроль над исполнением региональных бюджетов, работа с кадрами и сбор гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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