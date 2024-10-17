В «Единой России» напишут учебник об истории партии

Единороссы напишут учебник об истории партии по примеру КПСС. Идею председателю ЕР Дмитрию Медведеву предложили участники встречи с руководителями исполкомов, а он поддержал.
«Раз все с учебником определились, значит учебнику быть. Тогда надо его писать корректно, писать исходя из лучших традиций написания исторических книг, чтобы потом не было мучительно больно за мучительные строки. В учебнике истории КПСС тому же Троцкому была дана характеристика „злейший враг ленинизма“. Фигура Троцкого не исчерпывается этой формулировкой. Учебник надо писать сбалансировано», — отослал Медведев к советскому опыту.
Свое мнение насчет учебника высказал и присутствующий на встрече руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Кости. «Учебник должен иметь значение не только борьбы с негативными стереотипами, которые создают наши недоброжелатели, но и выступать системой коллективных знаний. Потому мы много, чего наработали, если говорить и о политических решениях, и о политических технологиях», — отметил эксперт.
Ранее главы региональных отделений «Единой России» получили вводные от председателя партии Дмитрия Медведева перед масштабными выборами 2025 и 2026 годов. Основные — это контроль над исполнением региональных бюджетов, работа с кадрами и сбор гуманитарной помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.