16 октября 2024

Главную площадь Екатеринбурга закроют на два месяца ради невероятного проекта

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать до середины февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
На катке будут проводить мастер-классы и устраивать концерты Фото:

Каток на площади 1905 года, который впервые появится в центре Екатеринбурга, будет работать до середины февраля. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин — его команда занимается новым для города объектом.

«Проект крайне необычный, мы не так часто выходим из парка Маяковского для того, чтобы организовать невероятный проект с точки зрения амбиций. Никогда еще на площади 1905 года не было такого масштабного катка, учитывая особенности рельефа площади. Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», — рассказал Зубакин на пресс-конференции ТАСС.

Идеальную поверхность создадут с помощью двух ледозаливочных машин «Умка». Им предстоит равномерно распределить воду на площади в 3300 квадратных метров.

По данным URA.RU, новогодний каток на площади будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ.

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Каток на площади 1905 года, который впервые появится в центре Екатеринбурга, будет работать до середины февраля. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин — его команда занимается новым для города объектом. «Проект крайне необычный, мы не так часто выходим из парка Маяковского для того, чтобы организовать невероятный проект с точки зрения амбиций. Никогда еще на площади 1905 года не было такого масштабного катка, учитывая особенности рельефа площади. Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», — рассказал Зубакин на пресс-конференции ТАСС. Идеальную поверхность создадут с помощью двух ледозаливочных машин «Умка». Им предстоит равномерно распределить воду на площади в 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, новогодний каток на площади будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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