Главную площадь Екатеринбурга закроют на два месяца ради невероятного проекта

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать до середины февраля

17 октября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

На катке будут проводить мастер-классы и устраивать концерты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Каток на площади 1905 года, который впервые появится в центре Екатеринбурга, будет работать до середины февраля. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин — его команда занимается новым для города объектом. «Проект крайне необычный, мы не так часто выходим из парка Маяковского для того, чтобы организовать невероятный проект с точки зрения амбиций. Никогда еще на площади 1905 года не было такого масштабного катка, учитывая особенности рельефа площади. Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», — рассказал Зубакин на пресс-конференции ТАСС. Идеальную поверхность создадут с помощью двух ледозаливочных машин «Умка». Им предстоит равномерно распределить воду на площади в 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, новогодний каток на площади будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каток на площади 1905 года, который впервые появится в центре Екатеринбурга, будет работать до середины февраля. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин — его команда занимается новым для города объектом. «Проект крайне необычный, мы не так часто выходим из парка Маяковского для того, чтобы организовать невероятный проект с точки зрения амбиций. Никогда еще на площади 1905 года не было такого масштабного катка, учитывая особенности рельефа площади. Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», — рассказал Зубакин на пресс-конференции ТАСС. Идеальную поверхность создадут с помощью двух ледозаливочных машин «Умка». Им предстоит равномерно распределить воду на площади в 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, новогодний каток на площади будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ.