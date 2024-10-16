Интерпол поймал в Екатеринбурге матерого рецидивиста, которого ищет Литва

Сотрудники свердловского Интерпола вычислили и задержали рецидивиста, который неоднократно был судим на территории Литвы, находился в международном розыске и скрывался в России. Мужчина будет экстрадирован в Прибалтику, сообщил URA.RU источник.
«39-летний Юрий Осетров ранее был несколько раз судим в Литвы по разным статьям. Пять лет назад он был объявлен в международный розыск литовским Интерполом. Найти его удалось сотрудникам отдела Интерпола свердловской полиции», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что литовские сыщики искали Осетрова за преступления, в том числе тяжкие: например, участие в преступном вооруженном сообществе, производство и перевозку наркотиков в крупном размере, контрабанду, обман таможни и другие. Сейчас решается вопрос об экстрадиции рецидивиста из Екатеринбурга в Вильнюс.
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Сотрудники свердловского Интерпола вычислили и задержали рецидивиста, который неоднократно был судим на территории Литвы, находился в международном розыске и скрывался в России. Мужчина будет экстрадирован в Прибалтику, сообщил URA.RU источник. «39-летний Юрий Осетров ранее был несколько раз судим в Литвы по разным статьям. Пять лет назад он был объявлен в международный розыск литовским Интерполом. Найти его удалось сотрудникам отдела Интерпола свердловской полиции», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что литовские сыщики искали Осетрова за преступления, в том числе тяжкие: например, участие в преступном вооруженном сообществе, производство и перевозку наркотиков в крупном размере, контрабанду, обман таможни и другие. Сейчас решается вопрос об экстрадиции рецидивиста из Екатеринбурга в Вильнюс.