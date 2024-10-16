16 октября 2024

Интерпол поймал в Екатеринбурге матерого рецидивиста, которого ищет Литва

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Мужчину отправят в Прибалтику, где он уже был не раз судим Фото:

Сотрудники свердловского Интерпола вычислили и задержали рецидивиста, который неоднократно был судим на территории Литвы, находился в международном розыске и скрывался в России. Мужчина будет экстрадирован в Прибалтику, сообщил URA.RU источник.

«39-летний Юрий Осетров ранее был несколько раз судим в Литвы по разным статьям. Пять лет назад он был объявлен в международный розыск литовским Интерполом. Найти его удалось сотрудникам отдела Интерпола свердловской полиции», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что литовские сыщики искали Осетрова за преступления, в том числе тяжкие: например, участие в преступном вооруженном сообществе, производство и перевозку наркотиков в крупном размере, контрабанду, обман таможни и другие. Сейчас решается вопрос об экстрадиции рецидивиста из Екатеринбурга в Вильнюс.

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Сотрудники свердловского Интерпола вычислили и задержали рецидивиста, который неоднократно был судим на территории Литвы, находился в международном розыске и скрывался в России. Мужчина будет экстрадирован в Прибалтику, сообщил URA.RU источник. «39-летний Юрий Осетров ранее был несколько раз судим в Литвы по разным статьям. Пять лет назад он был объявлен в международный розыск литовским Интерполом. Найти его удалось сотрудникам отдела Интерпола свердловской полиции», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что литовские сыщики искали Осетрова за преступления, в том числе тяжкие: например, участие в преступном вооруженном сообществе, производство и перевозку наркотиков в крупном размере, контрабанду, обман таможни и другие. Сейчас решается вопрос об экстрадиции рецидивиста из Екатеринбурга в Вильнюс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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