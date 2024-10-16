Число претендентов на мэрское кресло в Челябинске пошло на третий десяток

Количество кандидатов, подавших документы на конкурс мэра Челябинска, 17 октября перевалило за двадцать. Об этом сообщается на сайте гордумы.
«20) Кравцов Клим Владимирович, 1994 года рождения, ООО „Завод фонтанных арматур“, исполнительный директор. 21) Боровков Артем Олегович, 1986 года рождения. 22) Кондратова Ксения Викторовна, 1985 года рождения, самозанятый», — сообщается в разделе о кандидатах.
На конкурс подали документы несколько опытных политиков. Речь идет о главе Калининского района Владимире Шамне, экс-депутате горсобрания Владимире Корневе и действующем депутате заксобрания региона Павле Жолобове.
Прием документов завершат 17 октября. Двери для претендентов закроют в 16 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!