Число кандидатов на выборах мэра Челябинска побило рекорд

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бюрократ, сумка с документами, министерский портфель
Число претендентов на должность мэра продолжает расти Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

В Челябинске число кандидатов в мэры увеличилось до семнадцати. Это больше, чем в 2019 году.

«Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения. ООО „Аллегро“, исполнительный директор», — информирует сайт гордумы о семнадцатом кандидате в мэры.

Ранее URA.RU сообщало о шестнадцати кандидатах в мэры. В их числе экс-депутат гордумы Владимир Корнев, глава Калининского района Владимир Шамне и депутат заксобрания региона Павел Жолобов.

В 2019 году на конкурс подали заявления 16 человек. Тогда мэром стала Наталья Котова.

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В Челябинске число кандидатов в мэры увеличилось до семнадцати. Это больше, чем в 2019 году. «Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения. ООО „Аллегро“, исполнительный директор», — информирует сайт гордумы о семнадцатом кандидате в мэры. Ранее URA.RU сообщало о шестнадцати кандидатах в мэры. В их числе экс-депутат гордумы Владимир Корнев, глава Калининского района Владимир Шамне и депутат заксобрания региона Павел Жолобов. В 2019 году на конкурс подали заявления 16 человек. Тогда мэром стала Наталья Котова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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