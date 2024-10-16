Число кандидатов на выборах мэра Челябинска побило рекорд

Число претендентов на должность мэра продолжает расти
новость из сюжетаВыборы мэра Челябинска — 2024
В Челябинске число кандидатов в мэры увеличилось до семнадцати. Это больше, чем в 2019 году.
«Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения. ООО „Аллегро“, исполнительный директор», — информирует сайт гордумы о семнадцатом кандидате в мэры.
Ранее URA.RU сообщало о шестнадцати кандидатах в мэры. В их числе экс-депутат гордумы Владимир Корнев, глава Калининского района Владимир Шамне и депутат заксобрания региона Павел Жолобов.
В 2019 году на конкурс подали заявления 16 человек. Тогда мэром стала Наталья Котова.
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