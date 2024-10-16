Число кандидатов на выборах мэра Челябинска побило рекорд

16 октября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Число претендентов на должность мэра продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 В Челябинске число кандидатов в мэры увеличилось до семнадцати. Это больше, чем в 2019 году. «Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения. ООО „Аллегро“, исполнительный директор», — информирует сайт гордумы о семнадцатом кандидате в мэры. Ранее URA.RU сообщало о шестнадцати кандидатах в мэры. В их числе экс-депутат гордумы Владимир Корнев, глава Калининского района Владимир Шамне и депутат заксобрания региона Павел Жолобов. В 2019 году на конкурс подали заявления 16 человек. Тогда мэром стала Наталья Котова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске число кандидатов в мэры увеличилось до семнадцати. Это больше, чем в 2019 году. «Батракова Ирина Николаевна, 1979 года рождения. ООО „Аллегро“, исполнительный директор», — информирует сайт гордумы о семнадцатом кандидате в мэры. Ранее URA.RU сообщало о шестнадцати кандидатах в мэры. В их числе экс-депутат гордумы Владимир Корнев, глава Калининского района Владимир Шамне и депутат заксобрания региона Павел Жолобов. В 2019 году на конкурс подали заявления 16 человек. Тогда мэром стала Наталья Котова.