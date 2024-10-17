В Челябинской области осужден участник ОПГ, промышлявшей похищением людей

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Мужчину отправили в колонию на семь с половиной лет Фото:

Верхнеуральский райсуд Челябинской области отправил в колонию участника ОПГ, промышлявшей похищением людей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина отправился за решетку на семь с половиной лет.

«Суд признал жителя региона виновным по п. п. „а“, „в“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. „б“ ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. Он приговорен к лишению свободы на срок семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ еще в 2017 году. Было установлено, что он входил в состав преступной группировки, которая промышляла похищением людей с целью получения денег и недвижимого имущества.

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Верхнеуральский райсуд Челябинской области отправил в колонию участника ОПГ, промышлявшей похищением людей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина отправился за решетку на семь с половиной лет. «Суд признал жителя региона виновным по п. п. „а“, „в“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. „б“ ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ. Он приговорен к лишению свободы на срок семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ еще в 2017 году. Было установлено, что он входил в состав преступной группировки, которая промышляла похищением людей с целью получения денег и недвижимого имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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