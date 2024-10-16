Общество Свердловская власть готовится к войне с электросамокатами: детали встречи с москвичами Свердловский кабмин просит у Госдумы полномочия для борьбы с электросамокатами 17 октября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 + К регулированию движения СИМ привлекут мэрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область может получить дополнительные полномочия в сфере регулирования движения электросамокатов. Тема обсуждалась на выездном заседании транспортного комитета Госдумы в Екатеринбурге, рассказал URA.RU первый зампред комитета Павел Федяев. «Обсудили электросамокаты, договорились с вашими коллегами, что они дадут нам информацию о том, какие им нужны дополнительные полномочия на законодательном уровне для регулирования этой сферы. По мнению коллег, эти полномочия нужны. Договорились совместно проработать конкретику», — поделился собеседник. С докладом на комитете выступал глава свердловского минтранса Александр Толкачев. По данным URA.RU, региональный минтранс планирует проработать положение по регулированию движения электросамокатов в ближайшее время. К этой работе привлекут администрацию Екатеринбурга, которая уже давно пытается навести порядок в этой сфере, вводя, например, скоростные ограничения (начали действовать в этом году). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловская область может получить дополнительные полномочия в сфере регулирования движения электросамокатов. Тема обсуждалась на выездном заседании транспортного комитета Госдумы в Екатеринбурге, рассказал URA.RU первый зампред комитета Павел Федяев. «Обсудили электросамокаты, договорились с вашими коллегами, что они дадут нам информацию о том, какие им нужны дополнительные полномочия на законодательном уровне для регулирования этой сферы. По мнению коллег, эти полномочия нужны. Договорились совместно проработать конкретику», — поделился собеседник. С докладом на комитете выступал глава свердловского минтранса Александр Толкачев. По данным URA.RU, региональный минтранс планирует проработать положение по регулированию движения электросамокатов в ближайшее время. К этой работе привлекут администрацию Екатеринбурга, которая уже давно пытается навести порядок в этой сфере, вводя, например, скоростные ограничения (начали действовать в этом году). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям